L’apprentie star Lottie Lion se fait refaire le nez après avoir été moquée par des trolls et harcelée à l’école

La star d’APPRENTI Lottie Lion s’est fait refaire le nez après que des trolls se soient moqués d’elle.

Lottie, 21 ans, dit que les railleries pendant et après son passage controversé à l’émission BBC One lui ont laissé une épave nerveuse.

Mais elle admet qu’elle a honte d’avoir cédé à ses agresseurs et ne veut pas influencer les autres.

Lottie était déjà paranoïaque à propos de son apparence depuis qu’elle s’était cassé le nez lors d’un événement de judo à l’école.

Elle se souvient : « J’avais de sérieux problèmes de confiance en moi à propos de mon profil et de mon apparence en général.

« J’ai été victime d’intimidation à l’école à cause de mon nez, mais entre 17 et 19 ans, j’ai pu reprendre confiance en moi et accepter mon apparence non conventionnelle. »

BBC

Lottie était l’un des candidats les plus controversés de The Apprentice[/caption]

Mais elle est ensuite passée à la série 2019 de L’apprenti et est rapidement devenue la méchante de la série avant d’être licenciée par Lord Sugar.

Elle a même été interdite d’apparaître dans des émissions dérivées après des plaintes de collègues candidats.

Cela l’a amenée à être maltraitée en ligne et même à se faire cracher dessus dans la rue.

En février, elle a déclaré au Sun que l’émission de téléréalité avait ruiné sa vie. Mais elle est maintenant plus heureuse après sa récente opération du nez.

Elle a déclaré: «Je reçois quotidiennement des messages et des commentaires sur mon apparence et sur ce que je devrais changer.

« J’ai un peu honte d’avoir cédé à ces trolls – je suis toujours un défenseur de l’amour de soi et de la positivité corporelle.

« Mais je crois que si vous êtes vraiment mécontent de quelque chose, vous devriez le changer. Je l’ai fait pour moi, personne d’autre.

« J’espère vraiment que les jeunes filles ne seront pas influencées par ma décision car tout le monde devrait se sentir bien dans sa peau. »

BBC/Illimité

Lottie a dit qu’elle avait vraiment du mal à gérer les moqueries de son apparence[/caption]





Lottie, qui vit près de Bristol, a perdu son emploi d’analyste d’affaires pendant la pandémie.

Elle s’est donc inscrite pour rencontrer des hommes plus âgés et riches sur le site Web d’un Sugar Daddies.

Cela s’est terminé lorsqu’elle a contacté la police pour des menaces.