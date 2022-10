L’apprentie gagnante, le Dr Leah Totton, révèle une peur de la santé à huit mois de grossesse

La gagnante de l’APPRENTICE, le Dr Leah Totton, a révélé sa peur de la santé à huit mois de grossesse.

L’entrepreneur à succès, 34 ans, attend son premier bébé avec son partenaire Justin Harding, et a admis qu’ils étaient “tellement excités” de devenir parents.

Instagram/@drleahtotton

Le Dr Leah Totton est enceinte de huit mois de son premier enfant et s’est ouverte sur sa peur de la santé[/caption]

Instagram/@drleahtotton

La star attend son bébé avec son partenaire Justin Harding[/caption]

Getty

Le Dr Leah est devenu célèbre après avoir remporté The Apprentice en 2013[/caption]

Et tandis que l’ancien mannequin dit que sa grossesse a été “vraiment bonne” jusqu’à présent, elle a attrapé Covid à huit mois et est devenue “plutôt malade”.

Dans une conversation exclusive avec The Sun, le Dr Leah a partagé: «J’ai adoré être enceinte, je n’ai eu aucune nausée matinale ni aucun symptôme autre que des brûlures d’estomac.

«Cependant, j’ai attrapé Covid la semaine dernière, ce qui a tendance à être plus grave en fin de grossesse, et j’étais assez malade, donc c’était effrayant.

“Je suis maintenant rétablie et le bébé va bien, mais cela m’a rappelé que je suis enceinte de huit mois et que je dois essayer de ralentir un peu.”

En savoir plus sur l’apprenti COPIE CARBONE Les téléspectateurs de Make Me Prime Minister critiquent Channel 4 pour avoir “arraché des idées” à la BBC BONBONS SANS SUCRE Lord Sugar Parts Company avec le gagnant de l’apprenti – celui qui a marqué l’histoire

Le Dr Leah a lancé sa toute nouvelle gamme de soins de la peau alors qu’elle était enceinte de huit mois, après sept ans de recherche, prouvant qu’elle est toujours aussi travailleuse que jamais.

La star, qui dit qu’elle et son copain golfeur gardent le sexe de leur bébé comme une surprise, a admis qu’elle avait toujours voulu être maman.

“C’est un rêve pour moi. Je suis tellement excitée de rencontrer mon petit, de m’occuper d’eux et de les voir grandir », a déclaré le Dr Leah.

Ajoutant: “J’ai les soucis normaux de toute future maman, mais j’ai l’impression que devenir maman est quelque chose pour laquelle je suis prête, donc je me sens plus excitée qu’inquiète.

“Elle a été très occupée à jongler avec la nouvelle marque de soins de la peau et à être enceinte en même temps.

“Les cliniques Dr Leah sont extrêmement occupées alors que je me prépare à passer le relais à mon incroyable équipe de médecins avant mon congé de maternité et ce n’était pas prévu de lancer la nouvelle marque de soins de la peau lorsque je serai enceinte de 8 mois, mais j’ai de la chance que ma grossesse a été vraiment bon.

“En plus d’avoir attrapé Covid au cours des dernières semaines, j’ai pu travailler normalement tout au long. Je pense qu’à certains égards, être enceinte m’a rendue plus motivée.





Le Dr Leah est devenue célèbre après avoir remporté The Apprentice en 2013 à l’âge de 24 ans, et elle entretient toujours une amitié étroite avec Lord Alan Sugar.

En tant que fondatrice de la Dr. Leah Cosmetic Skin Clinic primée à plusieurs reprises en 2013, la talentueuse star a continué à traiter des milliers de patients avec divers types de peau et problèmes.

Elle a donc lancé sa première ligne de soins de la peau, qui a duré sept ans.

La gamme est lancée avec ses deux premiers produits phares, le Dr. Leah Skincare Foaming Cleanser et le Dr. Leah Skincare Facial Moisturise.

À propos des soins de la peau, le Dr Leah a partagé: «Sur le plan personnel, je suis passionnée par la santé et la beauté et moi-même amoureuse des soins de la peau, j’ai essayé presque tous les produits de soin de la peau disponibles sur le marché, de vos options de rue bon marché et gaies à vos gammes de soins de la peau de luxe hors de prix et toutes les gammes médicales entre les deux.

“Il était vraiment important pour moi de créer une gamme formulée cliniquement, adaptée aux végétaliens avec des ingrédients propres mais puissants et pouvant être utilisée par tous les types de peau, à n’importe quelle étape de leur vie.”

Le Dr Leah ajoute qu’elle a utilisé son nettoyant et sa crème hydratante tout au long de sa grossesse.

Dr. Leah Skincare sera lancé le mardi 11 octobre.

Gamme Dr Leah Skincare

La star a lancé une toute nouvelle gamme de soins[/caption]