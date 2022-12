L’apprentie engage une experte en robes de mariée qui appelle Lord Sugar “son idole” en tant que quatrième candidate à l’émission de la BBC

THE Apprentice a engagé son quatrième concurrent – ​​un expert en robes de mariée qui appelle Lord Sugar « son idole ».

Le soleil a révélé une partie de la programmation la semaine dernière, et maintenant nous pouvons révéler que le candidat numéro quatre a également été inscrit pour la série à partir du 5 janvier.

Bbc

Un quatrième concurrent a été révélé pour The Apprentice[/caption]

shannonmartin_dotty/instagram

Shannon Martin est une experte en robe de mariée[/caption]

Shannon Martin dirige les boutiques de vêtements de mariée Dotty Bridal et Off The Peg à Holmfirth.

Le joueur de 34 ans a déjà ouvert une carrière réussie avec de grands détaillants, dont Victoria’s Secret et Cath Kidston.

Shannon, qui vit à Shepley avec son mari James et ses enfants Nori, cinq ans, et Elvie, trois ans, a déjà ouvert des “affaires inachevées” avec The Apprentice.

“Lord Sugar est une idole et The Apprentice m’a aidé à décider de quitter une carrière bien rémunérée dans le commerce de détail et d’aller le faire moi-même. Lord Sugar a beaucoup à répondre », a précédemment révélé Dotty.

Elle a continué à dire à Huddersfield Hub: «J’ai une excellente éthique de travail et je ferais un excellent partenaire commercial pour Lord Sugar. Pourquoi ne le ferais-je pas ?

La BBC a été contactée pour commentaires.

L’apprenti devient rapidement plus connu pour l’ambition avide de gloire de ses aspirants que pour leurs compétences en affaires.

Et certains des candidats qui participeront à la prochaine série de l’émission à succès BBC One de Lord Sugar semblent être plus adaptés à la villa Love Island qu’à la salle de réunion.

Certains ont des suivis massifs sur les réseaux sociaux, tandis que l’un a un long CV de travail télévisé, ce qui fait que l’apport de cette année est loin de l’objectif initial de l’émission à ses débuts en 2005 pour défendre les inconnus.

Une recherche sur Internet révèle rapidement que la patronne de la confiserie Victoria Goulbourne, qui semble plus à l’aise en bikini qu’en tailleur, compte déjà plus de 12 000 followers sur Instagram.

Le mois dernier, un clip TikTok de ses vacances glamour à Bali gâchées par un marais boueux a été visionné 29,6 millions de fois.

Dani Donovan, propriétaire d’un salon de coiffure glamour, pose souvent en maillot de bain.

Reece Donnelly, qui dirige une école de théâtre, a participé à des émissions de télévision depuis qu’il était enfant, ainsi que dans une publicité télévisée pour le réseau téléphonique T-Mobile.

Les créateurs de The Apprentice ont également envisagé un nouveau spin-off de la série – et il se peut qu’il ne soit pas dirigé par Lord Sugar.

Au lieu des types d’entreprises semi-établies habituelles, il mettrait en vedette de jeunes techniciens du millénaire à la fin de l’adolescence et au début de la vingtaine sur la nouvelle version du concours à succès BBC1.

Cela conduirait à un autre changement notable dans le format – car ils ne seraient pas tenus de revêtir les costumes et les robes de soirée habituels que nous avons l’habitude de porter.

Un initié de la télévision a déclaré: «Bien sûr, Lord Sugar serait la première pensée automatique lors du développement de tout type d’émission britannique relative à The Apprentice.

“Mais les penseurs du ciel bleu de la société de production Naked ont joué avec l’idée que quelqu’un d’autre embauche et licencie dans la nouvelle version.

“Et que quelqu’un pourrait être un individu plus proche de l’âge des participants et avoir plus d’expérience dans le monde technologique des années 2020.”

shannonmartin_dotty/instagram

La nouvelle recrue Shannon a déclaré que Lord Sugar était son “idole”[/caption]