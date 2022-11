L’apprenti star vend l’entreprise qu’il a créée avec Lord Alan Sugar pour une somme à huit chiffres

Un GAGNANT de l’émission télévisée The Apprentice a vendu l’entreprise qu’il a créée avec Lord Alan Sugar pour un montant estimé à 10 millions de livres sterling.

Mark Wright a remporté le partenariat de 250 000 £ sur l’émission de la BBC en 2014.

Mark Wright, qui a remporté The Apprentice, a vendu l'entreprise qu'il a créée avec Lord Alan Sugar pour un montant estimé à 10 millions de livres sterling.

Lord Sugar a dit de M. Wright: «Un jeune garçon vient d'Australie, skint. . . et des glands, de grands chênes ont poussé'

Lui et le pair ont fondé l’agence de marketing numérique Climb Online et l’ont portée à 130 employés.

La société, qui a travaillé avec TikTok et Emirates, a été vendue à l’agence xDNA.

Lord Sugar a dit de M. Wright : « Un jeune garçon vient d’Australie, skint, totalement skint.

“Il voit une publicité sur la BBC pour entrer dans le programme The Apprentice.

«Il continue ensuite et le gagne. Et il remporte un partenariat avec moi de 250 000 £. Et à partir de glands, de grands chênes ont poussé.

“Et ce jeune garçon qui est venu sans argent retourne maintenant en Australie avec des millions.”

M. Wright a déclaré que l’émission l’avait aidé à rencontrer les meilleurs conseils d’administration après avoir été précédemment refusé par des magasins de tapis.

“Avant de participer à l’émission, si j’appelais un magasin de tapis dans le sud de Londres, ils ne me donnaient pas l’heure de la journée”, a-t-il déclaré.





“Dès que j’ai remporté ce programme, j’ai pu obtenir une réunion dans la salle de conférence d’Emirates.

“Cette marque était incroyablement puissante.”

Mais il a déclaré que l’accent mis sur la simplicité du langage de l’entreprise était la clé de son succès.

Il a ajouté: “Ce qui a vraiment permis à mon entreprise de se démarquer, c’est le fait que nous étions axés sur les résultats et que nous gardions un langage simple.”

“Au lieu de parler de taux de clics, de coût par clic et de discours de marketing numérique, les propriétaires d’entreprise voulaient un exemple clair : ‘Combien dois-je dépenser et combien allez-vous me récupérer ?'”