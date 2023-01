L’apprenti star semble méconnaissable alors que nous révélons les transformations les plus spectaculaires depuis son licenciement par Lord Sugar

STUNNING, sexy et parfaitement ciselé ne sont pas les adjectifs que les producteurs pourraient avoir à l’esprit lorsqu’ils lancent des espoirs pour The Apprentice.

Cependant, une fois que le spectacle se termine et que les nouvelles stars de télé-réalité ont un avant-goût de la grande vie, c’est généralement comme ça qu’elles finissent.

Instagram

Jemelin Artigas était dans la série 2019 de The Apprentice[/caption] Bbc

Elle est maintenant présentatrice de télévision et mannequin – et a l’air extrêmement glamour[/caption]

Jemelin Artigas, qui était dans l’émission en 2019, a séduit les fans de la série cette semaine avec son nouveau look incroyable.

Au cours de la série 15, elle a été régulièrement vue sans maquillage et ses cheveux étaient une brune foncée au lieu de la blonde miel qu’elle est maintenant.

La beauté vénézuélienne, 37 ans, est désormais présentatrice de télévision et mannequin après avoir laissé derrière elle sa carrière de femme d’affaires.

Et elle n’est pas la seule star de l’émission BBC1 à s’être transformée depuis qu’elle s’est disputée l’attention de Lord Sugar.

Gabbidon de Sian

BBC, Instagram

La gagnante de la série 14, Sian Gabbidon, a l’air incroyablement glamour ces jours-ci[/caption]

La gagnante de la série 14, Sian, n’a pas peur de montrer sa silhouette incroyable lorsqu’elle s’absente de son entreprise.

La créatrice de mode, 30 ans, a séduit les fans avec des photos de sa pause en Jamaïque avec son petit ami.

Les clichés grésillants sont loin du look plus modeste et professionnel qu’elle a montré sur L’apprenti en 2018.

Sian nous a avoué qu’elle se levait à 4 heures du matin tous les jours pour s’assurer qu’elle était prête pour la caméra pendant le tournage de la série.

Elle a également prouvé qu’elle pouvait rivaliser avec la plupart des modèles lorsqu’elle a posé dans une robe transparente révélatrice.

Amy Anzel

Firey Amy a affronté Lord Sugar et a maigri par la suite.

La mère d’un enfant, 48 ans, a perdu cinq pierres après en avoir eu marre du poids qu’elle avait pris pendant la grossesse.

Elle a reçu un diagnostic d’hypothyroïdie, où votre thyroïde ne produit pas assez d’hormones, et de thyroïdite de Hashimoto – où le système immunitaire fabrique des anticorps qui attaquent la thyroïde – et prétend que les médecins lui ont dit de vivre avec le gain de poids.

Amy a ignoré leur suggestion et a insisté sur le fait qu’elle se sentait sexy et confiante dans les robes moulantes qu’on lui avait données pour l’émission télévisée.

Elle a également plaisanté en disant que l’idée que la télévision ajoute 10 livres à son tour de taille l’a incitée à se laisser tomber.

Alex Mills

BBC, Media Wales

Alex Mills est vraiment méconnaissable avec les poils du visage[/caption]

Alex, espoir de la série neuf, a été moqué pour ses sourcils trop épilés et a heureusement appris à les laisser tranquilles.

L’homme d’affaires, qui vaut maintenant des millions, est apparu dans la série en 2013 et a l’air incroyablement différent depuis qu’il a fait pousser sa barbe et s’est poli.

Bien qu’il ait été licencié par Lord Sugar, Alex est maintenant l’un des jeunes les plus riches du Royaume-Uni et se classe près de Marcus Rashford et Ed Sheeran sur la liste des riches du Sunday Times.

Il n’a pas peur de dépenser de l’argent, et sa transformation le voit régulièrement montrer des montres chères, y compris une Rolex, et porter des vêtements de créateurs.

Au moment de son licenciement de The Apprentice, il n’avait pas de travail où retourner et était dévasté de quitter la série.

Sam Curry

PA, Instagram

Sam Curry a vraiment grossi depuis son passage dans The Apprentice[/caption]

Sam Curry est apparu dans The Apprentice en 2015, alors qu’il n’avait que 23 ans.

Il a atteint la septième semaine, mais il a tourné le dos aux affaires pour jouer.

Sam a ensuite joué dans les courts métrages What Jamie Did et Devlin, et était dans la série télévisée A Series of Light en 2020.

Et il est clairement allé au gymnase, car il est beaucoup plus musclé qu’il ne l’a jamais été dans The Apprentice.

Selina Waterman

PA, Instagram

Selina Waterman a l’air plus glamour que dans la série[/caption]

Selina est apparue dans la même série de The Apprentice que Sam et a radicalement changé d’apparence.

Aujourd’hui coach en finance et mentor pour PDG et entrepreneurs, le visage de Selina, 39 ans, a sensiblement changé.

Ses cheveux blonds ont été teints encore plus clairs et son maquillage est beaucoup plus glamour qu’il ne l’était dans la salle de réunion.