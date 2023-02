L’apprenti star Reece Donnelly rompt le silence après avoir quitté la série de manière sensationnelle

La star de APPRENTICE Reece Donnelly a rompu son silence après s’être retirée de manière sensationnelle de l’émission de la BBC.

Cela vient après que The Sun ait révélé qu’il avait été renvoyé de la série après s’être saoulé lors d’un vol à destination de Dubaï pour participer à une tâche.

Les téléspectateurs de ce soir ont vu Reece se diriger avec enthousiasme vers l’aéroport avec les autres candidats, mais n’ont ensuite jamais été revus.

Une source a déclaré: “Le faire participer à une tâche alors qu’il n’était pas apte à le faire était quelque chose qu’ils ne pouvaient tout simplement pas envisager.”

Cependant, Reece a insisté sur le fait qu’il avait été forcé “d’écouter son corps” alors qu’il se retirait de manière sensationnelle de l’émission de la BBC.

S’adressant à The Sun, Reece a cité des “raisons de santé” pour sa sortie.

Le propriétaire de l’école de théâtre, 25 ans, de Glasgow, a révélé qu’il était dégoûté de ne pas accepter l’investissement de 250 000 £ de Lord Sugar après que les candidats se soient envolés pour Dubaï pour leur dernière tâche.

Il a déclaré: “C’est un spectacle très exigeant et malheureusement j’ai dû écouter mon corps à cette occasion et prendre une décision très audacieuse de quitter le processus.”

Il a poursuivi : “Ce n’est pas la fin que j’avais préparée. Je pensais que j’aurais été là, lui serrant la main et acceptant les 250 000 £.

“Je pense que dans la vie, il faut parfois écouter son corps et c’est tout ce que je peux dire à ce sujet.”

Il a ajouté: “J’ai vécu une expérience incroyable, j’ai rencontré des amis pour la vie. Ce n’était pas la fin que j’avais préparée.

“J’aurais adoré être encore là et avoir son investissement et l’amener en Ecosse mais savez-vous quoi ? Je pense que c’est la vie.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était conscient de ne pas laisser le travail affecter sa santé, il a répondu: «Pour vous dire la vérité, je suis probablement le pire cauchemar du monde parce que je préfère travailler toute la nuit plutôt que de laisser quelqu’un d’autre gagner.

“Je pense que là où c’est vraiment difficile, vous savez, tout le monde est impliqué et comme je l’ai dit, c’est une émission de télévision à la fin de la journée.

“Mais j’ai pris la décision d’écouter mon corps et c’est quelque chose que je maintiens maintenant, mais finalement cela m’a ramené à mes affaires beaucoup plus tôt que prévu.”

Cependant, Reece a révélé que tout n’était pas du travail et pas de jeu malgré les heures de travail exténuantes.

Parlant de leur voyage dans les Caraïbes, il a déclaré: “Aller à Antigua lors de ce voyage entre garçons, c’était comme aller à un enterrement de vie de garçon – nous avons littéralement ri tout le trajet aller-retour – évidemment nous avons gagné, ce qui l’a rendu un peu meilleur.”

De tous les moments hilarants, il a ajouté: “L’une des histoires les plus embarrassantes qui n’a probablement pas été éditée est après que la semaine dernière, nous avons remporté le défi et sommes allés faire du karting et tout le monde était comme:” Quel est votre tour de fête?

“J’étais comme, ‘oh je peux faire un box jump’, où vous sautez dans les airs et je l’ai fait et bien sûr mon pantalon s’est déchiré en deux!”