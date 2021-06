L’apprenti star et champion CBB James Hill annonce qu’il est papa le jour de la fête des pères après avoir accueilli la petite fille Nola

La star d’APPRENTI James Hill et sa petite amie Naomi Hibbert ont accueilli leur premier enfant ensemble – le jour de la fête des pères.

James, 34 ans, a annoncé sa bonne nouvelle aux fans sur Instagram tout en partageant de magnifiques photographies de leur petite fille.

8 James Hill est devenu papa le jour de la fête des pères Crédits : Instagram/jameshill

8 La star de télé-réalité et sa compagne Naomi Hibbert ont accueilli une fille Crédits : Instagram/jameshill

Le couple a appelé leur fille Nola Penelope Rachel Hill, James décrivant son nouveau paquet comme une « princesse ».

James, qui profite d’un moment de peau à peau en un clin d’œil, a déclaré: « Aujourd’hui, pour la fête des pères, j’ai reçu le cadeau le plus précieux qu’un père puisse demander. Une belle petite fille en bonne santé pesant 6 livres 10 onces.

« Regarder ce petit être humain doux grandir de l’intérieur du ventre de mon partenaire au cours des neuf derniers mois a été l’expérience la plus bouleversante que vous puissiez imaginer et rien ne pourrait jamais vous y préparer.

« Je suis tellement béni[ed] et honoré de partager cela avec vous et fier de m’appeler maintenant papa. L’admiration et le respect que j’ai pour la bravoure de @naomimargot_ et de toutes les femmes qui ont porté et élevé un bébé sont indescriptibles. »

8 James dit son « respect et son admiration » pour Naomi dans « indescriptible » Crédits : Instagram/jameshill

8 James est en couple avec l’ancienne vendeuse de Topshop depuis 2016 Crédits : Instagram/jameshill

James, qui a remporté la série 2015 de Celebrity Big Brother, a poursuivi: « J’ai pris de mauvaises et de bonnes décisions dans ma vie, mais maintenant chaque décision que je prends ne concerne plus seulement moi mais aussi ma famille et je suis tellement excité sur le voyage à venir !

« Bienvenue dans le monde ma précieuse petite princesse Nola Penelope Rachel Hill. »

La sélection de photos de James comprenait également plusieurs photos de Naomi en train de câliner leur petite fille peu de temps après l’avoir accouchée, et une photo de lui quittant l’hôpital avec Nola dans son siège auto.

La star de télé-réalité a également partagé une adorable vidéo filmée alors qu’il caressait doucement la petite main de Nola alors qu’elle était allongée dans son berceau d’hôpital.

8 James a partagé une magnifique vidéo de Nola

8 La star caresse la main de son bébé et lui dit qu’il est son papa Crédit : instagram

Il demande tranquillement à sa petite fille dans le clip : « Suis-je ton papa ? Suis-je ton papa ? Tu te demandes qui je suis, n’est-ce pas ?

« C’est moi qui te chante depuis six mois dans le ventre. Ouais, c’est moi. C’est moi qui te chante. Et maintenant tu es là. »

James et l’ancienne assistante de Topshop Naomi, qui sont en couple depuis 2016, ont été inondés de messages d’amis et de fans.

8 James est apparu dans la série 2014 de The Apprentice Crédit : Document à distribuer

8 Il a ensuite remporté Celebrity Big Brother en 2015 Crédit : PA : Association de la presse

Vicky Pattison, qui a joué aux côtés de James dans Celebrity Coach Trip en 2019, a commenté : « Omg… félicitations Mr ! Elle est magnifique. »

L’ancienne star d’Atomic Kitten, Natasha Hamilton, a ajouté : « Ah mon pote !!! Quelle merveilleuse nouvelle ! Un grand bravo à vous tous !! Et bonne fête des pères 💝. »

La star de télé-réalité américaine Austin Armacost, qui est apparue dans la série 2015 de CBB avec James, a quant à elle ajouté: « Félicitations mon pote! Quelle petite beauté 💙. »