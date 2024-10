L’apprenti réalisateur du film Trump, Michael Cohen, à propos de la réaction de Trump

Peu après le film d’origine de Donald Trump d’Ali Abbasi L’apprenti a eu sa première mondiale à Cannes, l’équipe juridique de Trump a envoyé une lettre de cessation et d’abstention aux cinéastes.

Mais alors que le film devrait finalement sortir dans les salles américaines vendredi, via Briarcliff Entertainment et Rich Spirit de Tom Ortenberg, l’équipe Trump est apparemment restée relativement silencieuse sur le projet.

Alors que le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, a a dénoncé le film dans un communiquél’ancien président, du moins d’après les rapports, n’a pas proféré de nouvelles menaces juridiques contre le film et n’a pas non plus fait de déclarations à ce sujet faisant la une des journaux sur Truth Social ou lors de ses meetings.

Interrogé sur la possibilité de futures menaces de Trump à L’apprentiLors de la première de New York, à un peu plus d’un pâté de maisons de la Trump Tower, le réalisateur Ali Abbasi est resté fidèle à son film et doutait que l’équipe de Trump poursuive en justice.

« Je doute qu’ils aient les couilles [to come after the film] », a déclaré Abbasi Le journaliste hollywoodien. « Je ne pense pas, car ils savent que nous avons raison. Ils savent qu’il n’y a aucune raison d’être poursuivi. Ils savent que les choses sont exactes et doublement, triplement, quadruplement vérifiées journalistiquement et légalement. Il n’y a rien là-bas, vous savez.

Il restait néanmoins méfiant face aux menaces futures : « Je veux dire, allez-y. C’est ce que je leur dis.

La projection, au DGA Theatre de New York, a réuni les stars Sebastian Stan, Jeremy Strong et Maria Bakalova ; l’écrivain Gabriel Sherman ; le producteur Daniel Bekerman; et la productrice exécutive Amy Baer et même l’ancien avocat de Trump, Michael Cohen, qui a foulé le tapis rouge et parlé aux médias.

Cohen, qui a dit THR Le fait qu’il ait été invité par une connaissance de longue date, Sherman, et qu’il ait dit qu’il était curieux de voir le film, a donné un aperçu de la façon dont Trump pourrait réagir publiquement au film.

« Tout dépend… des critiques. Si les critiques lui sont cinglantes, il y répondra », a déclaré Cohen. THR. « Vous savez, ce qu’il ne veut pas faire, c’est alimenter la conversation sur quelque chose dont il ne voulait pas que la divulgation soit divulguée. Plus il en parle, plus il expose le film, et plus les gens voudront évidemment le voir. Comme Donald vous le dira toujours, parfois une mauvaise presse est une bonne presse.

Le film se concentre sur la relation entre Trump (Stan) et l’agent de pouvoir new-yorkais Roy Cohn (Strong), lorsque Trump était un magnat de l’immobilier prometteur dans les années 1970 et 1980, montrant comment Cohn a fait de Trump l’homme qu’il c’est aujourd’hui.

Et Cohen a déclaré qu’il avait « absolument » vu les effets de l’influence de Cohn pendant qu’il travaillait pour Trump.

« La loyauté que vous deviez faire preuve était quelque chose que vous ne voyez pas dans d’autres entreprises », a déclaré Cohen. « On l’a demandé et je l’ai donné. Et c’est quelque chose que je sais et que Roy Cohn lui a dit.

Bien que le film soit sorti moins d’un mois avant les élections de 2024, les cinéastes ont soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un succès politique et qu’ils offraient plutôt un portrait nuancé des débuts de carrière du candidat républicain à la présidentielle.

Mais lorsqu’on lui a demandé ce qu’ils voulaient que les électeurs retiennent du film, Bekerman a répondu qu’il espérait que cela leur donnerait une « nouvelle perspective ».

« J’espère vraiment que ce film offrira une nouvelle perspective sur des choses sur lesquelles les gens ont en quelque sorte fermé leur cerveau parce qu’ils se sont fait une opinion très ferme dans un sens ou dans l’autre, et ils arrêtent en quelque sorte de vraiment y regarder. Je pense que ce film offre une nouvelle façon de voir les choses, et c’est vraiment une lentille de narration humaniste à travers laquelle nous regardons cela, ces personnages », a-t-il déclaré. THR. « En se connectant avec les personnages en tant qu’êtres humains, comme Ali les a dirigés, les acteurs ont donné aux personnages le respect qu’ils méritaient et ne les ont pas simplement décrits comme des dessins animés comme ils le sont, franchement, principalement représentés dans la plupart des médias ces derniers temps. Aujourd’hui, il existe un nouveau potentiel pour une nouvelle perspective, et je pense que c’est précieux à tout moment, surtout maintenant.

Abbasi, quant à lui, a exhorté les gens à « voir cela avec un esprit ouvert ».

Et tout en soulignant le côté divertissement du film plus que son influence sur les élections, il a insisté sur le fait que c’était le bon moment pour le faire.

« Je pense que c’est une balade. Je pense que c’est une expérience. Je pense que c’est en fait assez divertissant. J’adore la bande-son. Il y a des performances étonnantes. Tout ne tourne donc pas autour du pour ou du contre de Donald Trump », a-t-il déclaré. « Cela arrive avant les élections, car c’est le plus grand événement. Et je serais fou si je disais : « Oh, j’ai la possibilité de le faire et de ne pas le faire », car il s’agit en grande partie du personnage qui se présente à la présidence. Et je ne vais pas vous dire comment voter. Mais si vous vous demandez quel genre de personnage il est, si vous vous demandez comment il est arrivé là où il est, nous avons quelques réponses pour vous.