L’apprenti hôte Sir Alan Sugar se rend au tribunal de Sydney pour une partie de tennis avec sa femme Anne

Sir Alan Sugar s’est rendu sur le terrain en Australie pour une partie de tennis avec sa femme Anne Simons.

L’apprenti hôte, 73 ans, portait un maillot de football Tottenham Hotspur pendant le match à Sydney.

Des photos exclusives montrent l’homme d’affaires portant une paire de lunettes alors qu’il entrait sur le terrain en cage avec Anne, qui avait une casquette rabattue sur son visage.

Sir Alan a été vu se balancer pour un retour et tirer un visage déçu quand l’un d’eux est apparu hors de sa portée.

Une autre image montrait une énorme cicatrice coulant le long du genou droit du Londonien d’où il l’avait remplacé l’année dernière.

Il est actuellement en Australie pour le tournage de la version australienne de Celebrity Apprentice.

Le milliardaire et Ann ont reçu un traitement spécial à leur arrivée en Australie en septembre.

Le couple a obtenu la permission du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud de s’auto-isoler dans un lieu privé au lieu d’un hôtel de quarantaine pendant deux semaines.

Contrairement à d’autres voyageurs qui sont obligés de payer une facture de quarantaine d’hôtel de 2800 $ à leur retour en Australie, le magnat des affaires et Ann ont été autorisés à se rendre directement à leur propriété.

Le milliardaire britannique est photographié pendant le match de tennis avec sa femme vendredi après-midi

Le couple s’est assis pour une tasse de café et a parlé après le match de tennis de vendredi

Un porte-parole de la police de NSW a déclaré au Daily Mail Australia que le seigneur britannique et sa femme avaient soumis une proposition de mise en quarantaine dans un établissement privé.

“ Le couple est conforme à l’ordonnance (n ° 2) de 2020 sur la santé publique (COVID-19 de quarantaine du transport aérien) et n’a pas exigé une exemption des exigences de quarantaine. ”

“ Le couple a soumis une proposition visant à acquérir des emplacements appropriés et indépendants pour être nommés comme “ installations de quarantaine ”, comme le permet l’arrêté de santé publique.

Le porte-parole a déclaré: “ Le couple est tenu de respecter les mêmes réglementations que tout autre voyageur de retour. ”

Pendant ce temps, un porte-parole de Nine a déclaré au Daily Mail Australia: “ Faire venir Lord Alan Sugar en Australie a pris des mois, et tous les processus réguliers ont été suivis, sans traitement spécial. ”

“ Lord Sugar purge actuellement la quarantaine obligatoire de deux semaines dans un établissement approuvé par le gouvernement. ”

L’arrivée du couple Down Under est survenue alors que Lord Sugar se préparait à filmer Celebrity Apprentice Australia de Channel Nine.

Le joueur de 73 ans, qui est apparu sur 15 saisons de l’émission à succès au Royaume-Uni, éliminera les célébrités avec son slogan signature “ vous êtes viré ”.

Après son arrivée en Australie sur un vol Emirates, Lord Sugar a tweeté qu’il s’agissait de son premier voyage sur une compagnie aérienne commerciale en 25 ans, car il voyage normalement en jet privé.

«Je n’ai jamais connu un service comme celui-ci de toute ma vie», a-t-il déclaré. ‘C’était fantastique. Au sol et dans les airs. Incroyable. Pour les sceptiques, c’était entièrement payé, pas gratuit.

Il a ensuite répondu à plusieurs personnes lui demandant s’il devrait être mis en quarantaine et a déclaré qu’il devait passer un test Covid-19 pour monter à bord de l’avion, porter un masque pendant le vol et passer 14 jours en isolement.

«Mêmes règles pour moi et un lanceur comme vous», a-t-il déclaré à un utilisateur de Twitter.

Lord Sugar a tiré l’essentiel de sa fortune de sa société immobilière Amsprop, qu’il possède avec son fils, Daniel Sugar.

En 1968, l’homme d’affaires a également lancé la société d’électronique grand public Amstrad, mais a vendu sa participation dans l’entreprise en 2007.

Daily Mail Australia a contacté le bureau de Lord Sugar pour obtenir des commentaires.