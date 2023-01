L’apprenti beau gosse Joe Phillips pose complètement nu sur des photos scandaleuses d’un match de rugby

L’apprenti beau gosse Joe Phillips a posé complètement nu sur des photos scandaleuses d’un match de rugby.

L’homme d’affaires est l’un des 18 nouveaux candidats en lice pour l’investissement de 250 000 £ de Lord Sugar lors du retour de The Apprentice jeudi soir.

Pennsylvanie

Joe Phillips participe à la nouvelle série de The Apprentice[/caption] INSTAGRAM/JOE PHILLIPS

Joe a posé nu pour un cliché effronté avec ses copains de rugby[/caption]

Joe se décrit comme “le James Bond du monde des affaires” et espère aider à “sauver l’océan” s’il remporte le prix.

Cependant, lorsque Joe ne se concentre pas sur son travail de conservation, il s’amuse beaucoup, en particulier avec ses copains de rugby.

Joe a joué pour un certain nombre d’équipes et son Instagram regorge de photos de son temps sur et en dehors du terrain.

Un cliché effronté a vu Joe et la plupart de son équipe de rugby poser complètement nus près d’une rivière.

D’autres photos les montrent en train de s’amuser dans le bus de l’équipe et dans les vestiaires après une victoire.

Reste à savoir si Joe se lance dans des bouffonneries aussi effrontées sur The Apprentice, mais il est certainement déterminé à gagner.

Il a déclaré: «Je ne mérite pas l’investissement de Lord Sugar plus que quiconque dans le processus, mais je pense que j’ai quelque chose qu’ils n’ont pas.

“Si Lord Sugar veut investir dans une entreprise pour aider à sauver l’océan, un baume à lèvres à la fois, alors je suis son homme.”

Il a ajouté : « J’ai étudié la zoologie et le comportement animal et je me suis spécialisé dans le métier de guide de safari en Afrique du Sud.

“Donc, je pense qu’en ce qui concerne l’entrée dans The Apprentice, cela me donne l’avantage dont j’ai besoin, pour être suffisamment unique pour réussir dans le processus.”

Joe a également un point à prouver, expliquant : « Ma plus grande faiblesse est ma dyslexie.

« À l’école, j’ai vraiment eu du mal à garder la tête hors de l’eau.

“Mais maintenant, cette faiblesse perçue qui m’a retenu à l’école est devenue une force motrice pour moi de réussir et de prouver ce dont je suis capable.”

L’apprenti commence le jeudi 5 janvier à 21h sur BBC One.