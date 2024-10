L’apport UPF représente plus de la moitié de l’apport énergétique des enfants

MERCREDI 16 octobre 2024 (HealthDay News) — La consommation d’aliments ultratransformés (UPF) représente près de la moitié de l’énergie des tout-petits et augmente au milieu de l’enfance, selon une étude publiée en ligne le 4 octobre dans le Journal européen de nutrition.

Rana E. Conway, Ph.D., de l’University College London, et ses collègues ont utilisé les données d’enfants de la cohorte jumelle britannique Gemini à 21 mois (2 591 enfants) et 7 ans (592 enfants) pour caractériser les tendances des apports UPF chez les tout-petits et milieu de l’enfance.

Les chercheurs ont constaté que la contribution de l’UPF à l’énergie totale était de 46,9 pour cent à 21 mois et de 59,4 pour cent à 7 ans. Dans la petite enfance, les principaux sous-groupes UPF comprenaient les yaourts, les céréales pour petit-déjeuner riches en fibres et les pains complets, mais sont passés aux puddings, aux produits céréaliers sucrés et aux pains blancs au milieu de l’enfance. Les apports moyens en sucre libre et en sodium dépassaient les maximums recommandés aux deux âges. Il existe une association négative entre l’apport UPF et l’apport en graisses, en graisses saturées et en protéines pendant la petite enfance et l’apport en fibres au milieu de l’enfance (P

« Des politiques efficaces sont nécessaires pour réduire les apports UPF dans les premières années », écrivent les auteurs.

