L’apport nutritionnel clé pour la santé fœtale en baisse depuis 20 ans

LIGNE SUPÉRIEURE :

Les régimes alimentaires ont considérablement changé chez les femmes en âge de procréer au cours des 20 dernières années. Globalement, les femmes consommaient moins vitamine Ade vitamine C et de fer, tandis que l’apport de calcium, de vitamine K et de magnésium a augmenté.

MÉTHODOLOGIE:

Les chercheurs ont entrepris d’analyser la composition en micronutriments des femmes en âge de procréer au fil du temps afin de déterminer toute carence susceptible d’influencer la santé maternelle et fœtale. Les données de l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition de 1999 à 2018 ont été utilisées. Les femmes âgées de 20 à 44 ans ont été incluses (1 392 enceintes, 9 737 non enceintes) qui ont fourni au moins un rappel alimentaire fiable. Les participants ont déclaré leur consommation alimentaire au cours des 24 heures précédentes lors des visites d’examen mobiles et des entretiens téléphoniques de suivi. L’apport nutritionnel provenant des aliments, des boissons et des suppléments a été analysé, en se concentrant sur les macronutriments et les micronutriments tels que les glucides, les protéines, les graisses, le calcium, le fer et les vitamines A, C et K.

EMPORTER:

L’apport en glucides a diminué de manière significative chez les femmes enceintes (de 306,9 à 274,9 g/j ; P. P = 0,002) sur la même période. La proportion de femmes enceintes qui ne recevaient pas suffisamment de vitamine A et de vitamine C a augmenté respectivement de 10,9 points de pourcentage et de 8,9 points de pourcentage. L’apport en calcium a augmenté chez les deux femmes enceintes (de 1 120,6 à 1 308,7 mg/j ; P. = 0,03) et les femmes non enceintes (de 849,5 à 981,2 mg/j ; P. La proportion de femmes enceintes ayant un apport insuffisant en magnésium a diminué de manière significative, tout comme la proportion de celles ayant un apport insuffisant en vitamine K (toutes les femmes enceintes ont un apport insuffisant en magnésium). P.

EN PRATIQUE:

« En identifiant ces carences nutritionnelles et les tendances en matière d’apport insuffisant dans cette population à risque, les communautés scientifiques, de soins de santé et de réglementation pourraient être mieux placées pour adopter des recommandations visant à améliorer l’apport nutritionnel », ont écrit les auteurs de l’article.

SOURCE:

L’étude a été dirigée par Derek Miketinas, PhD, RD, du Département de nutrition et des sciences alimentaires de la Texas Woman’s University à Houston. C’était publié en ligne le 10 octobre à Réseau JAMA ouvert.

LIMITES:

La taille des échantillons au sein des cycles d’enquête était petite, ce qui peut avoir rendu les résultats moins fiables. Les informations obtenues à partir des rappels alimentaires peuvent contenir des erreurs, ce qui aurait pu conduire à des résultats inexacts. Les biomarqueurs sériques n’ont pas été analysés, ce qui aurait pu permettre de mesurer des carences. Les données nouvellement publiées de 2019 au début de 2020 n’ont pas été incluses.

DIVULGATIONS :

Divers auteurs de l’étude ont déclaré avoir reçu des subventions, consulté et travaillé pour Mead Johnson et Reckitt-Mead Johnson. Aucune autre divulgation n’a été signalée.

Cet article a été créé à l’aide de plusieurs outils éditoriaux, dont l’IA, dans le cadre du processus. Des éditeurs humains ont examiné ce contenu avant sa publication.