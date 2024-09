L’apport en acides gras oméga-3 neutralise les symptômes d’anxiété et de dépression induits par le stress chez la souris

Une étude sur des souris a révélé que l’ajout d’acides gras polyinsaturés oméga-3 à leur alimentation contrecarrait efficacement les comportements dépressifs et anxieux induits par le stress. Non seulement la supplémentation a réduit ces symptômes induits par le stress, mais elle a également abaissé les niveaux d’anxiété chez les souris qui n’étaient pas exposées au stress. Ces résultats, publiés dans Neurobiologie du stresssuggèrent que les acides gras oméga-3 pourraient avoir des effets bénéfiques sur la santé mentale.

Les acides gras polyinsaturés oméga-3 sont des graisses essentielles que l’organisme ne peut pas produire, c’est-à-dire qu’il doit les obtenir par l’alimentation. Il existe trois principaux types d’oméga-3 : l’acide alpha-linolénique (ALA), présent dans les huiles végétales, et l’acide eicosapentaénoïque (EPA) et l’acide docosahexaénoïque (DHA), principalement présents dans le poisson et les fruits de mer. Ces graisses jouent un rôle essentiel dans le maintien des fonctions cérébrales, la préservation de l’intégrité des membranes cellulaires et la réduction de l’inflammation dans tout le corps.

Les oméga-3 sont largement reconnus pour leurs bienfaits cardiovasculaires, comme la diminution de la tension artérielle et du risque de maladie cardiaque. Ils sont également importants pour la santé mentale. Des recherches indiquent que les oméga-3 peuvent atténuer les symptômes de la dépression et de l’anxiété, probablement en raison de leurs propriétés anti-inflammatoires et de leur rôle dans le maintien de la santé du cerveau.

Plusieurs études récentes sur les rongeurs ont montré que l’incorporation de ces acides gras dans l’alimentation peut aider à contrer certains des effets négatifs du stress chronique, en particulier pendant les périodes critiques du développement. Les oméga-3 sont plus abondants dans les poissons gras comme le saumon et le thon, ainsi que dans les sources végétales comme les graines de lin, les noix et les graines de chia.

Tatyana Strekalova, auteure de l’étude, et ses collègues ont voulu déterminer si l’exposition de jeunes souris à un stress prolongé pouvait induire des comportements similaires à l’anxiété et à la dépression chez les humains, et si l’ajout d’acides gras oméga-3 dans l’alimentation pouvait aider à prévenir le développement de ces symptômes. Le stress chronique a été induit par l’exposition à des fréquences ultrasonores, simulant un stress émotionnel susceptible d’entraîner des symptômes de type dépressif. Cette méthode est une méthode éprouvée pour modéliser la dépression induite par le stress chez les animaux, qui est utilisée pour mieux comprendre comment ces conditions se développent chez les humains.

Les expériences ont été menées sur 40 souris mâles C57BL/6, chacune âgée d’un mois. Cette souche de souris est couramment utilisée en recherche en raison de son uniformité génétique et de sa sensibilité aux maladies liées à l’alimentation, comme l’obésité et le diabète. Elles sont fréquemment utilisées dans les études sur la neurobiologie, l’immunologie et le cancer, ce qui les rend idéales pour cette expérience. Les souris étaient hébergées individuellement, avec un accès illimité à la nourriture et à l’eau.

Les chercheurs ont divisé les souris en quatre groupes de dix. Le premier groupe a servi de témoin et a reçu un régime alimentaire normal sans exposition au stress. Le deuxième groupe a été soumis à un stress chronique sous forme de fréquences ultrasonores imprévisibles pendant 21 jours, sans aucun complément alimentaire. Le troisième groupe a reçu des acides gras oméga-3 dans son alimentation, mais n’a pas été exposé au stress. Le quatrième groupe a été à la fois exposé au stress et a reçu un supplément d’oméga-3. Le supplément comprenait 0,55 mg/kg/jour d’EPA et de DHA, ce qui correspond à la dose recommandée d’oméga-3 pour les humains, adaptée de manière appropriée aux souris.

Après une période de stress de 21 jours, les souris ont subi plusieurs tests comportementaux destinés à mesurer des symptômes analogues à ceux de la dépression et de l’anxiété chez l’humain. Ces tests comprenaient le test de préférence au saccharose, qui évalue l’anhédonie (la perte d’intérêt pour les activités agréables), le test de la cage nouvelle, le test de la boîte sombre-claire et le test du champ ouvert, qui mesurent l’anxiété et les comportements exploratoires. Une fois les tests comportementaux terminés, les souris ont été sacrifiées et leur sang et leurs tissus ont été analysés pour évaluer les effets biologiques du stress et de la supplémentation en oméga-3.

Les souris qui ont été exposées au stress par ultrasons mais qui n’ont reçu aucun complément alimentaire ont montré des comportements significatifs d’anxiété et de dépression. Elles ont affiché une consommation réduite de saccharose, indiquant une anhédonie, et ont montré un comportement moins exploratoire lors des tests. De plus, leurs échantillons de sang ont révélé des niveaux élevés de corticostérone, une hormone liée aux réponses au stress.

Les chercheurs ont également détecté une augmentation de l’expression des gènes du TNF et de l’interleukine-1 bêta (IL-1β) dans le cerveau, deux marqueurs de l’inflammation. L’inflammation cérébrale est associée à divers troubles neurologiques et peut aggraver des pathologies comme la dépression et l’anxiété. L’expression accrue des gènes suggère que le stress chronique a déclenché une réponse inflammatoire chez ces souris, entraînant des changements dans leur fonction cérébrale et leur comportement.

En revanche, les souris qui ont été exposées au stress mais qui ont reçu une supplémentation en oméga-3 n’ont pas montré le même degré de changements comportementaux et physiologiques. Elles ont continué à boire du saccharose, ce qui indique qu’elles étaient moins affectées par l’anhédonie induite par le stress, et elles ont exploré leur environnement plus librement pendant les tests. Leurs niveaux de corticostérone et de marqueurs inflammatoires, dont le TNF et l’IL-1β, étaient également inférieurs à ceux des souris stressées sans supplémentation.

Ces résultats suggèrent que les acides gras oméga-3 peuvent protéger contre les effets nocifs du stress chronique en réduisant l’inflammation dans le cerveau. Il est intéressant de noter que même les souris qui n’ont pas été exposées au stress mais qui ont reçu des suppléments d’oméga-3 ont montré moins de comportements anxieux que le groupe témoin, ce qui met en évidence les vastes bienfaits de ces acides gras pour la santé mentale.

« L’apport chronique d’oméga-3 a neutralisé les comportements dépressifs et anxieux dans un modèle américain de dépression juvénile chez la souris [mice exposed to chronic stress as juveniles using ultrasound]« Ces effets proviennent probablement des propriétés anti-inflammatoires du supplément, suggérant des applications thérapeutiques potentielles dans la dépression juvénile », ont conclu les auteurs de l’étude.

L’étude démontre les effets protecteurs des suppléments d’acides gras oméga-3 chez des souris exposées à un stress chronique. Il convient toutefois de souligner que cette étude a été réalisée sur des souris et non sur des humains. Si les souris et les humains partagent de nombreuses similitudes physiologiques, il existe des différences significatives entre les deux espèces. Les effets observés dans cette étude ne se traduisent pas nécessairement directement chez les patients humains, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer si les suppléments d’oméga-3 auraient les mêmes effets chez les humains.

Le journal, «Les oméga-3 atténuent les changements comportementaux et moléculaires dans un modèle murin de dépression juvénile induite par le stress,» a été rédigé par Tatyana Strekalova, Daniel Radford-Smith, Isobel K. Dunstan, Anna Gorlova, Evgeniy Svirin, Elisaveta Sheveleva, Alisa Burova, Sergey Morozov, Aleksey Lyundup, Gregor Berger, Daniel C. Anthony et Susanne Walitza.