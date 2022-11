L’apport calorique peut être réduit en mangeant des amandes: étude

Une poignée d’amandes pourrait être le dernier hack de perte de poids, selon de nouvelles recherches.

Une nouvelle étude de l’Université d’Australie-Méridionale a révélé que la consommation de 30 à 50 grammes d’amandes pouvait réguler l’appétit, conduisant à moins de calories consommées chaque jour.

La recherche, qui a examiné à la fois les hormones qui régulent l’appétit et la façon dont les amandes pouvaient aider à contrôler la faim, a découvert que la consommation de noix entraînait finalement environ 300 calories de moins consommées au repas suivant.

Le Dr Sharayah Carter, de l’Alliance pour la recherche sur l’exercice, la nutrition et l’activité (ARENA) d’UniSA, a déclaré dans un communiqué de presse que les amandes se présentent comme un outil de perte de poids en raison de leur effet rassasiant – résultat de leurs protéines, fibres et insaturés. teneur en acides gras.

Au total, 140 participants ont complété l’évaluation publiée dans le European Journal of Nutrition. Le groupe était composé d’une combinaison d’hommes et de femmes, âgés de 25 à 65 ans, qui avaient un poids stable et qui étaient non-fumeurs.

Les participants ont fait un jeûne nocturne, puis ont mangé une collation attribuée au hasard par les chercheurs : soit des amandes, soit une barre de collation aux pommes cuites avec la quantité équivalente d’énergie.

Les hormones régulatrices de l’appétit des participants ont été examinées avant la consommation de la collation, ainsi que par plusieurs incréments après celle-ci – 30, 60, 90 et 120 minutes après.

Un petit groupe de participants à l’étude a ensuite consommé un repas sous forme de buffet. (Les confinements liés à la COVID-19 ont limité le nombre de participants pouvant participer à cette partie de l’évaluation.)

Après le repas, les effets de la collation ont été examinés par des chercheurs pour voir son impact sur la consommation de calories au moment du repas.

Ce qu’ils ont découvert, c’est que ceux qui consommaient des noix, par opposition à la collation glucidique, consommaient environ 300 calories de moins au buffet.

Cela était dû à la satiété fournie par les amandes, qui avaient montré qu’elles favorisaient l’équilibre énergétique et, par conséquent, pouvaient favoriser une gestion saine du poids, selon les chercheurs.

L’obésité est reconnue comme l’un des principaux problèmes mondiaux de santé publique, avec 1,9 milliard d’adultes signalés comme étant en surpoids et 650 millions d’entre eux considérés comme obèses en 2016, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Par conséquent, il est essentiel de comprendre comment réguler au mieux les comportements alimentaires, selon l’étude.