Microsoft a ajouté une nouvelle fonctionnalité à son application Xbox PC Mercredi permettant aux utilisateurs de savoir combien de temps il faudra pour terminer une partie.

HowLongToBeat est une base de données des temps d’exécution des jeux, et elle est maintenant intégrée à l’application Xbox PC. Les utilisateurs peuvent voir combien de temps il faut pour terminer un titre sous l’onglet Détails à partir de mercredi.

Microsoft



Il existe quatre catégories d’achèvement répertoriées : Histoire principale, Histoire principale + extras, Compléteur et Tous les styles. L’histoire principale est le temps qu’il faut pour terminer le jeu, tandis que l’histoire principale + les extras impliquent de terminer des quêtes secondaires et d’autres tâches à débloquer. Les finalistes sont destinés à ceux qui veulent chaque réalisation et accomplissent chaque tâche, tandis que Combiné est le temps pour tous les styles de jeu pris en compte lors de l’estimation. Ces temps proviennent de la communauté HowLongToBeat, qui soumet leurs temps afin d’estimer les temps d’exécution.

Parallèlement à la nouvelle fonctionnalité, Microsoft a également amélioré les performances de l’application. Il se lance désormais 15% plus rapidement tout en ajoutant quelques ajustements pour le rendre plus réactif.

Lire la suite: Les 12 meilleurs jeux à jouer sur la Xbox Series X