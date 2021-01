L’application WIShelter de WISeKey comprend désormais un service de messagerie permettant des communications mobiles sécurisées entre les utilisateurs authentifiés et de confiance

Réagissant à l’indignation et à la méfiance croissante des utilisateurs des applications de messagerie, WISeKey met sa technologie d’identité numérique à la disposition d’autres systèmes de messagerie.

L’application WIShelter offre des services de messagerie sécurisés ainsi que des fonctions associées, notamment des appels vocaux cryptés de bout en bout, le partage de fichiers et d’images.

WIShelter a des fonctionnalités faciles à utiliser similaires à d’autres applications de messagerie bien connues, mais offre l’authentification et la confiance.

Google: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wisekey.wisehomesafe&hl=en_CA

Pomme: https://apps.apple.com/us/app/wishelter/id1503693323

Genève – 11 janvier 2020 – WISeKey International Holding Ltd («WISeKey», SIX: WIHN / Nasdaq: WKEY), une société leader dans le domaine de la cybersécurité, de l’IA et de l’IoT, a annoncé aujourd’hui que sa plate-forme WIShelter comprend désormais un système de messagerie sécurisé de communication entre les utilisateurs authentifiés.

Au fil des ans, de nombreux débats ont eu lieu sur les problèmes de confidentialité des utilisateurs et sur la manière dont les applications de messagerie qui utilisent la publicité comme modèle de revenus gèrent ces problèmes. Les événements récents au cours desquels certains fournisseurs de services de messagerie ont partagé les informations privées des utilisateurs sans leur consentement et leur connaissance ont mis en évidence que l’abus de confiance reste un problème majeur pour tous et devrait nous sensibiliser davantage à l’importance de la confidentialité des données. Réagissant à l’indignation et à la méfiance grandissante des utilisateurs de ces prestataires de messagerie, WISeKey met à disposition sa technologie d’identité numérique sécurisée au service des systèmes de messagerie. Facile à installer et à utiliser sur n’importe quel mobile, la messagerie WIShelter offre les mêmes fonctionnalités et convivialité que les applications de messagerie les plus courantes.

L’application WIShelter utilise une identité numérique sécurisée par WISeKey et permet à ses utilisateurs de géolocaliser d’autres utilisateurs certifiés et d’établir des communications sécurisées entre eux à l’aide d’un cryptage de bout en bout. Pour garantir la confidentialité des données, les informations personnelles identifiables (PKI) de chaque utilisateur sont gardées cryptées, jamais divulguées sans le consentement de l’utilisateur, et offrent des services de messagerie sécurisés ainsi que des fonctions connexes, y compris des appels vocaux cryptés de bout en bout et le partage de fichiers et d’images. Il est tout aussi facile à utiliser que d’autres applications de messagerie bien connues, mais la valeur ajoutée de WIShelter est l’authentification et la confiance.

L’histoire continue

Les données collectées par l’application WIShelter ne sont stockées que sur le téléphone mobile des utilisateurs et ne sont jamais extraites ou utilisées à des fins publicitaires. Son service de messagerie comprend des fonctionnalités de sécurité qui peuvent remédier aux menaces telles que le phishing, les ransomwares ou le vol d’identité.

L’authentification forte est un mécanisme capable d’améliorer la sécurité en complétant l’accès traditionnel par nom d’utilisateur / mot de passe aux services en ligne par des facteurs de sécurité supplémentaires, tels que la biométrie, les jetons matériels et les mots de passe à usage unique. De plus, la nouvelle option de messagerie permet aux messages confidentiels d’être échangés cryptés et d’apposer une «signature numérique» sur le message sortant, garantissant ainsi au destinataire que le message provient d’une personne authentique et qui n’a pas été manipulé pendant le transit. De nouveaux contacts sur WIShelter peuvent être ajoutés en scannant un code QR de contact directement à partir de l’application WIShelter de l’autre utilisateur (c’est le moyen le plus rapide et le plus sûr) ou en important des contacts directement à partir du téléphone ou d’autres services de messagerie des réseaux sociaux.

L’application est sur la version BETA 2.0 et comprendra des améliorations substantielles dans un proche avenir, y compris les commentaires des utilisateurs et des technologies de sécurité et d’authentification améliorées. L’application est fournie gratuitement aux utilisateurs par la Fondation OISTE. Fondée en Suisse en 1998, OISTE a été créée dans le but de promouvoir l’utilisation et l’adoption de normes internationales pour sécuriser les transactions électroniques, développer l’utilisation de la certification numérique et garantir l’interopérabilité des systèmes de transactions électroniques des autorités de certification. La Fondation OISTE est une organisation à but non lucratif basée à Genève, en Suisse, réglementée par les articles 80 et suivants. du Code civil suisse. L’OISTE est une organisation dotée d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC) et appartient au groupe à but non lucratif (NPOC) de l’ICANN. Pour plus d’informations, visitez: http://www.oiste.org .

À propos de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) est une société de cybersécurité mondiale de premier plan qui déploie actuellement des écosystèmes d’identité numérique à grande échelle pour les personnes et les objets utilisant la Blockchain, l’IA et l’IoT en respectant l’humain comme pivot d’Internet. Les microprocesseurs WISeKey sécurisent l’informatique omniprésente qui façonne l’Internet de tout d’aujourd’hui. WISeKey IoT dispose d’une base installée de plus de 1,5 milliard de micropuces dans pratiquement tous les secteurs de l’IoT (voitures connectées, villes intelligentes, drones, capteurs agricoles, anti-contrefaçon, éclairage intelligent, serveurs, ordinateurs, téléphones mobiles, jetons cryptographiques, etc.). WISeKey est idéalement positionné pour être à la pointe de l’IoT car nos semi-conducteurs produisent une énorme quantité de Big Data qui, une fois analysées avec l’intelligence artificielle (IA), peuvent aider les applications industrielles à prédire la défaillance de leur équipement avant qu’elle ne se produise.

Notre technologie est approuvée par la racine de confiance cryptographique («RoT») basée en Suisse d’OISTE / WISeKey fournit une authentification et une identification sécurisées, dans des environnements physiques et virtuels, pour l’Internet des objets, la blockchain et l’intelligence artificielle. Le WISeKey RoT sert d’ancrage de confiance commun pour garantir l’intégrité des transactions en ligne entre les objets et entre les objets et les personnes. Pour plus d’informations, visitez www.wisekey.com .

Contacts presse et investisseurs:

WISeKey International Holding Ltd

Contact entreprise: Carlos Moreira

Président-directeur général

Tél: +41 22 594 3000

info@wisekey.com Relations investisseurs WISeKey (États-Unis)

Contact: Lena Cati

Le Groupe Equity Inc.

Tél: + 1212836-9611

lcati@equityny.com

Avertissement:

Cette communication contient expressément ou implicitement certaines déclarations prospectives concernant WISeKey International Holding Ltd et ses activités. De telles déclarations impliquent certains risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui pourraient faire en sorte que les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations réels de WISeKey International Holding Ltd soient sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicites – déclarations prospectives. WISeKey International Holding Ltd fournit cette communication à compter de cette date et ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans ce document à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni une sollicitation d’offre d’achat de titres, et ne constitue pas un prospectus d’offre au sens de l’article 652a ou de l’article 1156 du Code suisse des obligations ou un prospectus de cotation au sens des règles de cotation de la SIX Swiss Exchange. Les investisseurs doivent se fier à leur propre évaluation de WISeKey et de ses titres, y compris les avantages et les risques encourus. Rien de ce qui est contenu dans ce document n’est, ou ne doit être considéré comme une promesse ou une représentation quant aux performances futures de WISeKey.