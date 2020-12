Drayton a mis à jour son application Wiser Heat. L’application a été repensée et son interface a été mise à jour pour simplifier la navigation et l’utilisation. Il est également à l’épreuve du temps pour une utilisation avec les nouveaux produits de maison intelligente Wiser dès qu’ils sont disponibles.

L’objectif est de créer un système de gestion de l’énergie domestique durable et intégré qui évoluera avec les besoins de ses utilisateurs et intégrera éventuellement tout, des panneaux solaires à la recharge des voitures électriques.

L’application mise à jour peut être téléchargée par les utilisateurs dès maintenant pour iPhone ou Android.

La refonte a intégré les commentaires des clients pour pousser les fonctionnalités les plus utilisées et les plus utiles au premier plan de l’application et ajouter plus de flexibilité à certaines fonctionnalités.

Par exemple, vous pouvez désormais booster votre chauffage depuis l’écran d’accueil en appuyant sur une icône, plutôt que d’avoir à faire plusieurs clics pour le faire. Le boost de chauffage durera entre 30 minutes et trois heures, selon vos besoins.

Les utilisateurs peuvent désormais afficher l’intégralité de leur système de chauffage intelligent à partir de l’écran d’accueil, ainsi que vérifier la météo et la température extérieure où ils vivent, afin de pouvoir facilement régler la chaleur si la journée sera plus chaude ou plus fraîche que prévu.

D’autres fonctions populaires – y compris la fonction Insights, qui vous donne des commentaires sur la façon d’économiser de l’énergie, en fonction de vos habitudes – sont également disponibles à partir de l’écran d’accueil.

Les utilisateurs ont également plus d’options pour organiser les choses d’une manière qui leur convient. Les pièces peuvent être réorganisées, de sorte que celles que vous utilisez le plus ou celles pour lesquelles vous souhaitez régler le chauffage le plus souvent viennent en premier.

La création et la copie d’horaires d’une pièce à l’autre sont également plus faciles, et vous pouvez regrouper les pièces afin de pouvoir créer une planification pour les chambres de vos enfants, par exemple, ou pour l’ensemble de l’étage.

Wiser est un système de chauffage intelligent multizone fabriqué par Drayton, qui fait partie de Schneider Electric. Lorsque nous l’avons examiné, nous avons beaucoup aimé le système, lui donnant 4 étoiles sur 5. Vous pouvez lire notre critique complète et pratique pour savoir si c’est pour vous.

En bref, Wiser est facile à installer et à utiliser. Il existe des kits de démarrage adaptés à chaque type de chaudière et les kits multizones comprennent des TRV intelligents (vannes thermostatiques de radiateur). Ceux-ci remplacent vos vannes de radiateur standard pour vous permettre de contrôler la chaleur dans une pièce spécifique séparément et à distance, via l’application.

C’est également l’un des systèmes les plus économiques du marché. Les kits sont disponibles sur Amazon (parmi d’autres détaillants) et commencent à 101,69 £ pour un kit de démarrage de chaudière combinée ou 109,62 £ pour un kit de démarrage de chaudière classique. Ceci est sans installation professionnelle. L’installation par un expert coûtera 120 £ supplémentaires par unité.

Les kits multizones, qui comprennent des TRV intelligents, coûtent 149,95 £ pour une chaudière mixte et 151,06 £ pour une chaudière conventionnelle. Gardez à l’esprit que les prix du matériel sont corrects au moment de la rédaction de cet article, mais sont susceptibles de changer légèrement, comme le font les prix d’Amazon.

Si vous souhaitez voir quels autres systèmes de chauffage intelligents sont disponibles et comment ils se comparent à Drayton Wiser, jetez un œil à notre tour d’horizon des meilleurs thermostats intelligents que nous avons testés. Nous avons examiné les systèmes de Hive, Tado, Netatmo et plus encore.