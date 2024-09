L’application Windows est désormais disponible sur Windows, macOS et iOS

La nouvelle application Windows que Microsoft teste depuis près d’un an est désormais disponible sur FenêtresmacOS, iOS, iPadOS et le webIl est également disponible en aperçu public sur Android et ChromeOS.

L’application Windows est conçue comme un hub unifié pour accéder et gérer divers services Windows, notamment les PC Windows 365 Cloud, les postes de travail virtuels et les PC locaux. Elle prend en charge Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, Remote Desktop Services et Microsoft Dev Box.

« Que vous soyez administrateur informatique ou utilisateur final, Windows App offre une valeur immense. Les administrateurs informatiques bénéficient d’une sécurité renforcée et d’une gestion simplifiée, tandis que les utilisateurs finaux peuvent personnaliser leur expérience en fonction de leurs flux de travail personnels », a expliqué Microsoft dans son communiqué de presse. Blog des professionnels de l’informatique Windows.

L’application Windows permet aux utilisateurs de personnaliser l’écran d’accueil pour simplifier la gestion des PC cloud, des postes de travail virtuels et des PC distants. Pour les utilisateurs de bureau, l’application prend également en charge plusieurs moniteurs, des résolutions d’affichage dynamiques et la redirection USB. Pour les utilisateurs iOS et macOS, l’application Windows a récemment ajouté la possibilité de changer de compte plus facilement lors de l’utilisation d’un compte Microsoft Entra. Vous pouvez en savoir plus sur les fonctionnalités prises en charge sur les différentes plates-formes sur ce lien page d’assistance.

La version Windows de l’application Windows remplacera l’application Windows 365 existante sur le Microsoft Store. Sur d’autres plateformes, elle remplacera les applications de bureau à distance existantes de Microsoft. Si vous êtes un professionnel de l’informatique, l’entreprise publié diverses ressources pour vous aider à planifier la transition vers cette nouvelle passerelle unifiée vers Windows.