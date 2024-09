L’application Web YouTube Music synchronise désormais la file d’attente depuis votre téléphone

La file d’attente sur le client Web YouTube Music persiste désormais lors des fermetures d’onglets et des redémarrages, tout en pouvant également charger la file d’attente de votre téléphone.

Le site YouTube Music a commencé à tester cette fonctionnalité en mai, mais l’a supprimée après quelques semaines. Historiquement, la fermeture de music.youtube.com réinitialisait le mini-lecteur et la file d’attente Up Next.

Désormais, la PWA se souvient de ce que vous écoutiez en dernier, mais pas de la position de lecture, et de la file d’attente (« Lecture depuis ») au redémarrage pour vous permettre de reprendre rapidement (au début du morceau). Cela s’applique lorsque vous êtes au milieu de listes de lecture ou d’albums. C’est particulièrement utile si vous retournez à votre bureau après avoir écouté de la musique sur votre téléphone.











De plus, YouTube Music sur le Web sait désormais ce que vous écoutez, y compris Up Next, dans l’application pour téléphone. En fait, YTM remplace la file d’attente Web par la dernière version mobile.

Pour tester si cela fonctionne pour vous, « Ignorez la file d’attente » sur les deux clients et commencez à lire quelque chose à partir de votre téléphone (Android ou iOS). Ensuite, ouvrez music.youtube.com pour voir le mini-lecteur déjà rempli.

Il est important de noter qu’il s’agit d’une synchronisation unidirectionnelle. Ce que vous jouez sur le Web ne sera pas reflété dans l’application du téléphone.

Il s’agit d’une amélioration de la qualité de vie qui améliore l’expérience multi-appareils. La synchronisation des files d’attente a été déployée ces derniers jours pour les utilisateurs de YouTube Music. Elle n’est peut-être pas encore largement disponible, mais nous espérons qu’elle sera lancée.

Un autre changement que YTM a récemment apporté au client Web est que la barre de progression n’est plus rouge uni. Elle a plutôt une teinte rosée vers la fin de la ligne. Il serait logique que ce changement apparaisse un jour sur youtube.com.







