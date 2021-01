Google a lancé une nouvelle application Web progressive YouTube (PWA), qui permet au site Web de fonctionner comme une application sur votre téléphone. La prise en charge de PWA a été précédemment ajoutée à YouTube Music et YouTube TV. Google avait récemment annoncé qu’il apportait son service de jeu Stadia Cloud sur iOS en tant que PWA. Les développeurs Google affirment que les PWA utilisent des fonctionnalités Web modernes pour offrir une expérience utilisateur semblable à une application. « Ils évoluent des pages dans les onglets du navigateur aux applications immersives de haut niveau, maintenant le faible frottement du Web à chaque instant », explique la société dans un article de blog.

Lorsque vous êtes sur YouTube.com sur Google Chrome ou tout autre navigateur, une petite icône plus (+) apparaît dans la barre d’adresse, ce qui invite les utilisateurs à « Installer l’application ». L’option est différente de l’option « Installer » du menu de débordement manuel du navigateur qui installera l’application YouTube sur votre appareil et y est depuis un certain temps. Cliquez sur Installer pour lancer YouTube dans une nouvelle fenêtre dépourvue de barre d’adresse et d’autres commandes de l’interface utilisateur afin de fournir une expérience plus dédiée. Il existe également un raccourci YouTube dans le lanceur d’applications pour un accès rapide.

YouTube TV avait obtenu le support PWA en janvier de l’année dernière et YouTube Music a obtenu la même chose en octobre 2019. En novembre 2020, Google a annoncé que son service de jeu en nuage arriverait enfin sur iOS, mais qu’il s’agirait d’une PWA au lieu d’un Google Stadia à part entière. app.

Google sait qu’une application Web progressive utilise le modèle de shell d’application pour fournir des navigations et des interactions de type application et s’adapte à tous les facteurs de forme, bureau, mobile, tablette ou « tout ce qui est ensuite ».