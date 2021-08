L’application Wearable de Samsung révèle la nouvelle méthode d’appairage de Galaxy Buds2

Samsung organisera son événement Unpacked où il devrait annoncer une gamme de nouveaux appareils, y compris un modèle Galaxy Buds2 mis à jour. Dans la dernière version de l’application Samsung Galaxy Wearables, une nouvelle méthode pour entrer dans les Galaxy Buds2 peut être vue.

En plus d’afficher le dans l’application compagnon, l’écran d’appairage indique qu’il existe une nouvelle méthode pour entrer les écouteurs en mode d’appairage en commençant par les Galaxy Buds2. Plutôt que de mettre les deux écouteurs et de maintenir les pavés tactiles pour entrer en mode d’appairage, l’application indique que les Galaxy Buds2 peuvent être réglés en mode d’appairage sans les sortir de leur étui de chargement. Vous devez ouvrir le boîtier et tenir les deux écouteurs pendant trois secondes.





Ancienne icône (à gauche), nouvelle icône (à droite)

La dernière version de l’application Wearable est désormais disponible au téléchargement sur le Galaxy (app) Store au moment de la rédaction de cet article.

Selon les rumeurs et les rapports, le Samsung Galaxy Buds2 offrira 20 heures d’autonomie avec suppression active du bruit activée, et sera disponible en cinq couleurs, comme l’a révélé une précédente mise à jour de l’application Wearable. Leur design ressemblera à celui des Galaxy Buds Pro, jusqu’au boîtier de forme carrée aux coins arrondis.

Samsung annoncera les Galaxy Buds2, Galaxy Z Fold3, Galaxy ZFlip3, Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic lors de l’événement Unpacked de la société qui aura lieu la semaine prochaine le 11 août. Selon les rumeurs, les Buds2 coûteraient environ 170 €, comme récemment dans l’UE.

La source