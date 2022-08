L’application WATCHO annonce 34 nouveaux drames K, dont Welcome 2 Life, Kairos et d’autres

WATCHO, l’une des plates-formes OTT à la croissance la plus rapide en Inde et connue pour fournir aux téléspectateurs un contenu nouveau et intéressant, a annoncé aujourd’hui l’hébergement de 34 séries Web coréennes doublées en hindi sur la plate-forme. Avec la devise “#RozanaKDrama”, WATCHO publiera chaque jour 3 heures de contenu coréen à partir de sa bibliothèque de contenu coréen exhaustive.

Les émissions – allant du drame, de l’action et de la romance à la science-fiction – promettent de divertir et d’accrocher ses téléspectateurs de la génération Y. Avec cela, WATCHO fait un pas de plus vers la démocratisation du contenu international pour le grand public indien en proposant des émissions coréennes doublées en hindi. Au total, plus de 650 heures de contenu coréen seront diffusées de manière séquentielle, avec de nouveaux épisodes diffusés chaque jour sur la plateforme.

La gamme passionnante d’émissions couvre divers genres – romance, complots d’entreprise, drame familial, fantastique, aventure et science-fiction, entre autres. Le premier de la programmation est “Welcome 2 Life”, – un drame fantastique qui raconte l’histoire d’un avocat égoïste qui aide les personnes qui veulent profiter de la loi. Un jour, il a un mystérieux accident de voiture et est entraîné dans un monde parallèle. En plus de ceux-ci, la programmation comprend également certains des principaux drames comme 1% de quelque chose, Extraordinary You, Kairos et Flower of Evil, entre autres.

Offrant un assortiment unique de contenus à grignoter couvrant tous les genres, WATCHO propose de nombreuses émissions originales, notamment des séries Web telles que The Morning Show, Happy, Bauchare-E-Ishq, Happy, Gupta Niwas, Jaunpur, Papa Ka Scooter, Aghaat, Cheaters – The Vacation, Sarhad, Mystery Dad, JaalSaazi, Dark Destinations, It’s My Pleasure, 4 Thieves, Love Crisis, Ardhsatya, Chhoriyan et Rakhta Chandana, ainsi que des émissions d’influence originales comme Look I Can Cook et Bikhare hain Alfaaz.

Il dispose également d’une plate-forme UGC unique appelée Swag où les utilisateurs peuvent créer leurs vidéos originales et découvrir leur talent. Disponible sur tous les écrans (appareils Android et iOS, appareils Dish SMRT, appareils D2H Magic et Fire TV Stick) et sur www.WATCHO.com, WATCHO propose actuellement plus de 35 émissions originales, plus de 300 lectures exclusives et plus de 100 chaînes en direct dans hindi, kannada et télougou.