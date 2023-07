L’application Threads « Twitter killer » de Mark Zuckerberg a atteint 100 millions d’inscriptions en moins de cinq jours.

Le rival de Twitter a connu une croissance rapide depuis son lancement mercredi dernier, Zuckerberg cherchant à séduire les utilisateurs avec la promesse que la plate-forme se concentrerait sur la « gentillesse ».

Elon Musk de Twitter a réagi en menaçant de poursuivre Meta, la société mère de Threads, pour le lancement d’une application « copieuse ».

Écrivant sur son compte Threads, Zuckerberg a déclaré que la nouvelle application avait atteint 100 millions d’utilisateurs au cours du week-end. En revanche, Instagram, propriété de l’empire Meta de Zuckerberg, a mis une semaine pour atteindre 100 000 utilisateurs lors de son lancement en tant que plate-forme indépendante en 2010.

« Les discussions ont atteint 100 millions d’inscriptions au cours du week-end », a écrit Zuckerberg. « Il s’agit principalement d’une demande organique et nous n’avons même pas encore lancé de nombreuses promotions. Je ne peux pas croire que ça ne fait que cinq jours !

Les utilisateurs de Threads ont besoin d’un compte Instagram pour se connecter à la nouvelle application, avec la possibilité de transférer les comptes qu’ils suivent sur Instagram vers la nouvelle plate-forme. Malgré l’accent mis par Zuckerberg sur la gentillesse, le groupe américain à but non lucratif Media Matters a déclaré que des personnalités de droite se sont inscrites à Threads, notamment le nationaliste blanc Richard Spencer et Nick Fuentes, un suprémaciste blanc et un antisémite déclaré. Cependant, lundi soir, le compte de Spencer semblait ne plus être disponible.

Twitter a traversé une période de bouleversements prolongés depuis la prise de contrôle de 44 milliards de dollars (38 milliards de livres sterling) par Musk l’année dernière, le milliardaire ayant apporté une série de changements, tels que des suppressions d’emplois radicales et l’imposition de limites de visionnage.

Mike Proulx, directeur de recherche de la société d’analyse Forrester, a déclaré que le lancement de Threads était jusqu’à présent une « étude de cas sur ce qu’il faut faire correctement ». Il a ajouté : « L’ascension fulgurante de Threads, en seulement cinq jours, montre à quel point de nombreuses personnes ont aspiré à une alternative à ce à quoi Twitter est devenu. »

Cependant, Proulx a déclaré que Threads devait prouver qu’il pouvait gérer une croissance soutenue et amener les gens à l’utiliser à plusieurs reprises. Meta, qui possède également Facebook et WhatsApp, a retardé le lancement de Threads dans l’UE en raison de doutes sur la manière dont le bloc réglementera l’utilisation des données personnelles par l’application.

Dimanche, la société de services Web Cloudflare a affirmé que le trafic du site Web vers Twitter, qui compte plus de 250 millions d’utilisateurs quotidiens, d’après Musk, était « réservoir ». Le directeur général de Cloudflare, Matthew Prince, a publié un graphique sur Twitter montrant une baisse du classement des serveurs de domaine de Cloudflare pour Twitter à la mi-2023. La baisse de début juillet a semblé coïncider avec l’imposition par Musk de limites de visionnage sur Twitter et le lancement de Threads.

Twitter a cependant conservé le soutien du haut dirigeant taliban Anas Haqqani, qui a approuvé l’application plutôt que Meta’s Threads, qui, selon lui, a une « politique intolérante ».

« Twitter présente deux avantages importants par rapport aux autres plateformes de médias sociaux. Le premier privilège est la liberté d’expression. Le deuxième privilège est la nature publique et la crédibilité de Twitter », a-t-il déclaré sur Twitter.

Twitter a été contacté pour un commentaire.