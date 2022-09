Top Widgets est la deuxième application gratuite la plus populaire de l’App Store d’Apple.

La mise à jour iPhone iOS 16 d’Apple, publiée cette semaine, permet aux utilisateurs d’iPhone d’ajouter de petits carrés ou rectangles d’informations appelés “widgets” à l’écran de verrouillage.

Cela a contribué à populariser l’application chinoise Top Widgets, qui est devenue la deuxième application gratuite la plus populaire de l’App Store derrière l’application de médias sociaux BeReal.

actualités liées à l’investissement Nous voyons de fortes commandes pour le nouvel iPhone 14 Pro d’Apple dans les deux sens

Je n’avais jamais entendu parler de l’application auparavant, alors je l’ai téléchargée pour l’essayer.

Top Widgets vous permet de personnaliser votre écran d’accueil ou votre écran de verrouillage avec de petits carrés ou rectangles d’informations, comme la quantité de stockage restante sur votre téléphone, des images, le nombre de pas que vous avez effectués, des icônes personnalisées pour les applications et plus encore. Il y a beaucoup plus que ce qu’Apple propose par défaut, ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles il est populaire.

Et il fait bon usage du nouvel affichage permanent de l’iPhone 14 Pro ou Pro Max, qui affiche toujours des widgets à l’écran même lorsque le téléphone est inactif. Ces téléphones seront lancés vendredi.

Voici à quoi ressemble l’application.