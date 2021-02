L’application de messagerie populaire Telegram est devenue l’application non-jeu la plus téléchargée au monde le mois dernier en janvier 2021, selon un récent rapport de Sensor Tower. L’application de messagerie a enregistré un total de 63 millions d’installations, soit une augmentation de 3,8 fois par rapport à son nombre en janvier de l’année dernière. Sensor Tower a également déclaré que l’Inde avait enregistré le plus grand nombre de téléchargements, avec 24% des 63 millions d’installations provenant du pays. Les gens en Inde et à l’étranger ont commencé à passer à Telegram afin de trouver une alternative plus sûre à WhatsApp après que l’application de messagerie appartenant à Facebook ait fait face à de nombreuses critiques à propos de sa politique de confidentialité mise à jour plus tôt cette année.

Après l’Inde, l’Indonésie a enregistré le plus grand nombre d’installations pour Telegram, représentant 10% du total des 63 millions d’installations. Les données proviennent de la plateforme Store Intelligence de Sensor Tower. Après Telegram, TikTok était l’application non-jeu la plus installée au monde le mois dernier, la Chine en tête de liste avec 17% (pour Douyin, l’alternative chinoise de TikTok), suivie des États-Unis, qui représentaient 10% du total des installations. en janvier 2021.

L’intelligence de magasin de Sensor Tower permet aux utilisateurs de voir les estimations de téléchargement d’applications pour les applications en plus des mesures de performances historiques sur la plate-forme Sensor Tower. Les estimations incluent le téléchargement pour l’App Store d’Apple ainsi que pour le Google Play Store à travers le monde entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021.

Les utilisateurs en Inde et à l’étranger se sont précipités vers des applications comme Telegram et Signal après que WhatsApp, propriété de Facebook, ait annoncé sa politique de partage de données mise à jour avec Facebook. WhatsApp, plus tôt cette année, a déclaré qu’il pourrait partager certaines métadonnées avec Facebook parent (des choses comme le pourcentage de batterie de l’utilisateur, la dernière activité vue, etc.) en plus d’annoncer que les discussions avec les entreprises sur WhatsApp peuvent, dans certains cas, être partagées avec Facebook.