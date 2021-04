Bengaluru: Ancien élève de NIIT Surathkal et résident de Bengaluru avec des racines à Mandya, Aprameya Radhakrishna dirigeait avec succès Taxi for Sure avant de le vendre à Ola pour 200 millions de dollars en 2015 et de devenir un investisseur providentiel. La pause lui a donné le temps de se détendre, de se mettre en forme et de réfléchir. Il se souvient de ses jours chez Taxi for Sure où les conducteurs avec des smartphones étaient plus enclins à utiliser les médias sociaux qui étaient dans leur langue maternelle. La perspicacité l’a poussé à réfléchir et l’a finalement amené à se joindre à Mayank Bidawatka, qu’il connaissait de Red Bus dans le but de créer une nouvelle solution de microblogging de génération spécialement pour les Indiens. En mars 2020, «Koo» est né.

«Appu», comme Mayank se réfère à Aprameya, avait initialement pensé à démarrer Koo juste à Kannada. «Au départ, nous avons commencé avec Vokal, qui est essentiellement une plate-forme de questions-réponses en langue régionale. Les gens commenteraient là-bas en disant que ce serait bien s’ils pouvaient exprimer leurs sentiments dans leur propre langue. Ces observations nous ont aidés à façonner Koo, une plate-forme de médias sociaux conçue pour offrir aux utilisateurs une expérience linguistique immersive », déclare Mayank.

Le moment du lancement de Koo a coïncidé avec le verrouillage de Covid-19 en 2020. Les fabricants estiment que le verrouillage a peut-être aidé l’entreprise à gagner plus d’utilisateurs. Isolés ou en quarantaine chez eux, de nombreux nouveaux utilisateurs se sont tournés vers Koo pour les aider à rester en contact avec le reste du monde. Et les fondateurs estiment que l’utilisation de langues natives par l’application a permis une expérience de médias sociaux plus personnalisée pour les utilisateurs.

«L’oiseau jaune aléatoire de Koo pépie dans différentes langues. Nous avons pour objectif d’atteindre 25 langues d’ici la fin de l’année », déclare Mayank, bien qu’il pense que l’entreprise y arrivera plus tôt que prévu.

À l’heure actuelle, l’hindi compte le plus grand nombre d’utilisateurs sur l’application, tandis que le kannada est la troisième langue la plus utilisée. Les gens expriment joyeusement leurs pensées et leurs sentiments sur le site, dit Mayank, ajoutant que Koo était peut-être le seul site de micro-blogging avec presque aucune circulation haineuse.

«C’est parce que les utilisateurs initiaux lui ont donné un certain ton. Ils ont utilisé cet espace pour faire connaître l’art, la positivité et c’est devenu une question de célébration culturelle dans sa propre langue. Et cette tendance s’est poursuivie. Par conséquent, nous n’avons guère un ou deux membres du personnel dans chaque langue pour vérifier les options de blocage et de rapport et ils ne les obtiennent pas aussi majoritairement », observe Aprameya Radhakrishna.

Avec un effectif d’environ 70 employés travaillant à domicile, l’entreprise attire déjà d’énormes investissements. Plusieurs célébrités et politiciens utilisent efficacement la plateforme pour atteindre des groupes spécifiques.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici