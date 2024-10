L’application Screenable transforme n’importe quel iPhone en un téléphone de démarrage pour les enfants

UN nouvelle application appelé Screenable aidera les parents à initier leurs enfants à la technologie en transformant un iPhone ou un iPad en téléphone de démarrage. L’application est conçue pour grandir avec le temps avec un enfant, car elle propose différents modes pour les enfants d’âges différents.

Pour commencer, le mode « Dumb Phone » de l’application transforme essentiellement un iPhone en un téléphone à clapet classique, car il permet uniquement aux enfants d’accéder aux applications Téléphone, FaceTime et Messages. Bien que Screenable ne permette pas aux parents de limiter les personnes à qui leur enfant parle, ils peuvent utiliser le contrôle parental d’Apple pour limiter leurs interactions afin d’inclure uniquement des numéros spécifiques.

Avec le paramètre Dumb Phone, les parents peuvent également choisir d’autoriser leurs enfants à accéder à d’autres applications s’ils le souhaitent, surtout à mesure qu’ils grandissent.

Le mode « Screen Trainer » de Screenable est conçu pour les enfants qui commencent à passer à une utilisation indépendante d’un iPhone ou d’un iPad, car il utilise une approche collaborative du contrôle parental. Les enfants peuvent commencer à utiliser d’autres applications, mais les parents seront toujours au courant des activités de leur enfant via des notifications sur leurs propres appareils qui les informeront des applications que leur enfant utilise. Les parents peuvent également activer une fonction « Heures supplémentaires » pour permettre à leurs enfants de s’entraîner à respecter une limite quotidienne de temps d’écran spécifique.

Bientôt, l’application proposera un mode « Social Trainer » qui permettra aux parents d’initier progressivement leurs enfants aux médias sociaux. Ce mode permet aux parents de donner à leurs enfants accès aux applications de médias sociaux une par une. Alors que les enfants pourront télécharger n’importe quelle application de médias sociaux que leurs parents leur autorisent, Screenable fournit un flux d’installation personnalisé pour Instagram, Snapchat, Discord, Facebook, BeReal, Tumblr et Threads. Le flux d’installation permet aux parents de définir une limite de durée pour les applications et les aide également à configurer les contrôles parentaux intégrés à l’application pour les différents réseaux sociaux.

Si un parent souhaite autoriser son enfant à utiliser une application de médias sociaux qui ne figure pas sur cette liste, Screenable l’encouragera à rechercher le service avant d’autoriser son enfant à l’utiliser.

De plus, Screenable fournira des guides de conversation aux parents pour les aider à discuter de la sécurité en ligne avec leurs enfants en matière de réseaux sociaux.

Screenable est une startup familiale, car elle a été créée par les frères Tom et Stevie Clifton, et leurs épouses, Scarlet Clifton et Hannah Kwon. Le groupe a eu cette idée après avoir commencé à réfléchir à la manière dont ils allaient présenter la technologie à leurs enfants.

Ils ont examiné ce qui était disponible sur le marché et ont constaté qu’il n’y avait rien qui fonctionnait pour eux. Tom et Stevie, qui ont précédemment fondé une startup de création vidéo basée sur le cloud appelée Animoto, ont décidé de créer eux-mêmes une solution aux côtés de leurs épouses.

« Nous sommes pro-technologie », a déclaré Tom à TechCrunch. « De nombreuses approches adoptées par d’autres applications incitent les parents à tout verrouiller et à ne pas laisser leurs enfants accéder à quoi que ce soit. Et il y a probablement certains âges et certaines étapes où cela est approprié, mais notre programme est bien plus progressif qui les aide à aborder chaque étape à mesure qu’ils progressent vers l’indépendance face aux appareils. Nous voulons former nos enfants et les rendre capables d’utiliser la technologie de manière saine. »

C’est pourquoi l’application s’appelle « Screenable », a expliqué Tom, car l’application est conçue pour aider les enfants à être capable utiliser le téléphone et être mieux équipé en connaissances technologiques.

Contrairement à certains outils et services de contrôle parental qui permettent aux parents de surveiller les messages de leurs enfants, l’approche de Screenable ne concerne pas la surveillance, a déclaré Tom.

Screenable fonctionne sur un modèle freemium qui permet aux utilisateurs d’accéder gratuitement au mode « Dumb Phone » de l’application, car la startup estime que tous les parents devraient avoir accès à l’outil lorsqu’ils initient leurs enfants à la technologie pour la première fois. Les autres modes de l’application sont accessibles moyennant des frais mensuels de 7 $.

Le groupe estime que Screenable permettra aux parents d’utiliser les vieux smartphones qu’ils peuvent avoir chez eux lorsqu’ils initient leurs enfants aux téléphones, au lieu de sortir et d’acheter un tout nouveau smartphone.

En termes d’avenir, la startup estime que l’application a le potentiel de devenir un outil permettant aux familles dans leur ensemble de se déconnecter un peu de la technologie.

« Nous pensons qu’il existe de nombreuses autres opportunités intéressantes pour apporter des expériences uniques dans des foyers où les familles peuvent décider de transformer leurs téléphones en « téléphones stupides » pour le week-end ou pour un voyage », a déclaré Tom.

Il a noté que les parents avaient demandé s’ils pouvaient télécharger Screenable sur leur propre téléphone afin de réduire leur propre utilisation du téléphone. La startup envisage donc de lancer cette fonctionnalité à l’avenir.

Alors que Tom et Stevie ont collecté plus de 30 millions de dollars pour leur première startup, ils lancent Screenable, car ils souhaitent garder le projet petit et le développer progressivement selon leurs propres conditions en tant que famille.