L’application scanne le visage de l’utilisateur et surveille la voix pour détecter les signes d’anxiété et de dépression.

L’intelligence artificielle est de plus en plus utilisée dans la vie quotidienne, notamment dans le domaine de la santé. Une application, Ensemble par Renée est commercialisé comme un moyen de rendre les soins de santé plus gérables.

L’une des principales fonctionnalités de l’application utilise l’IA pour scanner les flacons de pilules. Il rassemble ensuite les informations pour créer un profil de santé sur l’utilisateur.

L’application peut envoyer aux utilisateurs des informations sur leurs médicaments pour leur rappeler quand prendre leur prochaine dose.

“Il vous envoie des informations basées sur les médicaments que vous prenez, par exemple, si vous prenez Ozempic. Il sait que vous pourriez être en surpoids ou souffrir de diabète”, a expliqué la fondatrice de l’application, le Dr Renee Dua. « Cela vous rappellera de vérifier votre urine pour vous assurer qu’il n’y a pas de protéines ou de vérifier vos yeux ou vos pieds pour vous assurer que vous ne souffrez pas de complications liées au diabète. Cela fait beaucoup pour vous parler de vous avec un minimum d’effort.

Dua travaille dans le domaine de la santé en Californie depuis plus de 12 ans. Elle a déclaré avoir créé l’application en se basant sur sa propre expérience en prenant soin de ses parents vieillissants.

« Mes deux parents souffrent de quelques maladies chroniques. Ils prennent chacun quelques médicaments. Je n’habite pas près d’eux, mais je veux garder un œil sur eux. Ensemble, nous pouvons partager des informations et nous encourager mutuellement. Je peux voir quand mon père a pris ses médicaments ou s’il a un rendez-vous à venir. Cela me tient vraiment au courant, cela me donne une grande tranquillité d’esprit », a déclaré Dua.

Dua a expliqué que l’application utilise également l’IA pour recueillir les données vitales d’un utilisateur.

« La fonction Vitals utilise des spectres de couleurs sur votre peau pour vérifier votre tension artérielle. Vous prenez le selfie et en 60 secondes, vous obtenez une lecture de votre tension artérielle, de votre fréquence cardiaque, de la variabilité de votre fréquence cardiaque et de votre niveau d’oxygénation », a-t-elle déclaré.

L’application a récemment publié une nouvelle fonctionnalité visant à détecter les maladies mentales.

« Lorsque vous parlez dans l’application Together, elle écoute littéralement l’intonation – le son de votre voix, la façon dont vous dites les choses – et évalue vos signes vitaux mentaux. Avez-vous l’impression d’être anxieux ou avez-vous l’air d’être anxieux ? Avez-vous l’air déprimé ? » Dua a partagé.

Michael Pencina est le scientifique en chef des données chez Duke Health. Il a déclaré que l’utilisation de l’IA pour rendre les soins de santé plus gérables constitue une « avancée potentiellement importante ».

« Il est très difficile, quel que soit votre âge, de suivre tout ce que vous devez faire, ce que votre médecin vous prescrit ou ce dont vous avez besoin pour améliorer votre santé », a-t-il déclaré.

Duke Health utilise actuellement une technologie similaire pour aider à diagnostiquer l’autisme chez les enfants.

Pencina a déclaré que l’utilisation de l’IA de cette manière est un exemple de passage de « l’application opérationnelle de l’IA au diagnostic et au pronostic cliniques ». C’est une décision qui, selon lui, doit être traitée avec prudence.

« Je crois fermement qu’il existe un potentiel pour l’IA clinique, mais la barre est plus haute à plusieurs niveaux. Les performances de ces algorithmes doivent être minutieusement testées et jugées bonnes et précises, car nous ne voulons pas d’erreurs de diagnostic dans les deux sens », a déclaré Pencina. « Également avec les données d’imagerie, il existe des exemples connus de composants liés aux biais et aux inégalités en matière de santé. Ainsi, même si je vois du potentiel ici, cette partie de la fonctionnalité nécessite vraiment des tests approfondis. »

Parallèlement à de nombreux tests, Pencina a déclaré qu’il pensait également que des normes et des lignes directrices nationales devraient être adoptées pour contribuer à la sécurité de l’utilisation de l’IA.

“C’est ce qui m’inquiète le plus dans notre écosystème actuel. Il y a beaucoup de potentiel et beaucoup d’enthousiasme. J’appelle cela une ruée vers l’or, nous voyons l’or de l’IA”, a prévenu Pencina. ” Nous accordons une attention particulière à l’évaluation et à l’assurance qu’elle sert réellement la personne humaine. Je pense que c’est l’accent dont nous avons besoin en tant que société. C’est là que je dirige en quelque sorte nos efforts de santé Duke AI que nous déployons. “