L’application Samsung SmartThings subit une refonte de l’interface utilisateur

L’application SmartThings de Samsung a reçu une interface utilisateur entièrement repensée avec la dernière mise à jour. Conçue en tenant compte des commentaires des clients, la dernière version apporte un aspect plus léger, plus conforme à la version Windows de l’application. La nouvelle mise à jour est déjà diffusée sur les téléphones Android tandis que la mise à jour iOS arrive plus tard.

Application SmartThings mise à jour sur Android et WearOS

La grande nouvelle refonte comprend cinq sections de commandes au lieu des pièces précédemment vues attribuées aux appareils. Il y a une section Favoris avec un accès rapide aux appareils les plus utilisés et aux scènes qui leur sont attribuées. L’onglet Appareils présente tous vos gadgets intelligents liés. Life ajoute une touche de services SmartThings supplémentaires tels que SmartThings Find, SmartThings Cooking et HomeCare Wizard.





Application SmartThings sur Windows 10

Les automatisations apportent des commandes pour les scènes qui suivent le principe si-alors pour déclencher des commandes et des actions sur vos appareils connectés. La dernière sur la liste est la section Menu qui combine les paramètres, les notifications et les onglets d’historique.

La source