L’application Samsung Dropship apporte le partage de fichiers multiplateforme

Samsung a lancé une nouvelle application de partage de fichiers qui vous permet de transférer des fichiers entre toutes sortes d’appareils. L’application s’appelle Dropship et est actuellement exclusive aux utilisateurs sud-coréens via le Galaxy Store. Dropship vous permet de partager jusqu’à 5 Go de fichiers par jour en les téléchargeant depuis l’appareil hôte, puis en générant un code QR que d’autres scannent ensuite pour recevoir le fichier.











Interface de l’application de partage de fichiers Samsung Dropship

L’expéditeur du fichier doit disposer d’un appareil Android 13 avec OneUI 5 en haut – actuellement une exclusivité de la série Galaxy S22 et un compte Samsung. Le destinataire n’a pas besoin d’avoir l’application ou un compte Samsung enregistré et scanne simplement le code QR qui initialise automatiquement le téléchargement du fichier.

La source (en coréen)