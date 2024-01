L’application Ring Camera ne partagera plus d’images avec les forces de l’ordre

Ring, la société de sonnettes vidéo, ne facilitera plus les demandes des forces de l’ordre concernant les images des utilisateurs, a annoncé mercredi la société, fermant un outil qui, selon les critiques, menace la vie privée des gens.

La société s’est associée à des centaines d’organismes chargés de l’application des lois à travers le pays ces dernières années, leur permettant de demander et de télécharger des images directement auprès des utilisateurs via des messages privés. Les responsables du Ring et des forces de l’ordre ont déclaré que cet effort avait amélioré la sécurité publique. En 2021, suite aux critiques croissantes contre cette fonctionnalité, la société a rendu publiques les demandes des forces de l’ordre sur son application Neighbours via l’outil de demande d’assistance.

Abonnez-vous à la newsletter The Post Most pour connaître les histoires les plus importantes et les plus intéressantes du Washington Post.

Aujourd’hui, Ring met fin à ces partenariats. L’outil sera inactivé “cette semaine”, a indiqué la société appartenant à Amazon. (Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post.)

“Les agences de sécurité publique comme les pompiers et la police peuvent toujours utiliser l’application Neighbours pour partager des conseils de sécurité utiles, des mises à jour et des événements communautaires”, a déclaré Eric Kuhn, responsable de l’application Ring’s Neighbours, dans un article de blog de l’entreprise, qui ajoute que les agences ne le feront pas. ne plus pouvoir utiliser l’outil de demande d’assistance de l’application.

Les messages publiés par les forces de l’ordre peuvent toujours inclure des demandes de séquences, mais les utilisateurs devront partager ces séquences directement avec les services. Ring n’a pas immédiatement répondu aux questions sur ce qui avait conduit à ce changement.

Emma Daniels, porte-parole de l’entreprise, a déclaré jeudi au Post que Ring “concentre ses ressources sur la fourniture de nouvelles expériences de produits et d’applications qui permettent à nos clients de mieux se connecter les uns aux autres et de rester informés par le gouvernement local et les agences de sécurité publique”.

L’Electronic Frontier Foundation, un groupe de défense des droits numériques, a déclaré que cette décision constituait une étape positive dans le maintien de la vie privée des Américains, mais a appelé à des restrictions supplémentaires.

“J’espère que Ring cessera complètement de proposer à ses utilisateurs des demandes d’images occasionnelles et sans mandat de la police”, a déclaré Matthew Guariglia, analyste politique principal du groupe. “C’est un pas dans la bonne direction, mais il intervient après des années de relations chaleureuses avec la police et de traitement irresponsable des données.”

Guariglia a ajouté que la nouvelle politique de Ring n’empêchera pas la police de tenter d’obtenir des images sans mandat par l’intermédiaire des utilisateurs ou de l’entreprise. Les forces de l’ordre peuvent toujours demander des images directement à l’entreprise.

Les lignes directrices de l’entreprise stipulent que même si elle ne divulgue pas d’informations sur ses clients à moins que cela ne soit requis par un mandat, elle fournira en « rares occasions » des informations à la police « en cas d’urgence ». L’entreprise a fourni des vidéos aux forces de l’ordre 11 fois en 2022 dans le cadre de cette exception, a rapporté l’Associated Press.

Guariglia a déclaré que les défenseurs de la vie privée restent sceptiques quant à ce qui pourrait être considéré comme une urgence dans ces cas.

“Les utilisateurs du Ring doivent également savoir que lorsque la police frappe à leur porte, ils ont le droit et devraient demander à la police d’obtenir un mandat avant de remettre des images”, a déclaré Guariglia.

Contenu connexe

La défense aérienne de Kharkiv peine à arrêter les missiles russes en continu

Charles Osgood, pilier ironique de “Sunday Morning” de CBS, est décédé à 91 ans

Comment Trump a écrasé l’élan de Haley – et s’est rapproché de la nomination