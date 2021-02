Le partenariat de Samsung avec Microsoft ne cesse de s’améliorer et la société coréenne apporte désormais sa fonctionnalité Quick Share aux PC Windows 10.

La nouvelle application Quick Share a été introduite il y a quelque temps pour les appareils Samsung et est maintenant disponible pour Windows 10 également. Il se trouve dans l’App Store de Microsoft et vous permet d’envoyer rapidement et facilement des fichiers de votre téléphone vers votre PC via Wi-Fi Direct.

