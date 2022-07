L’application qui permet aux utilisateurs de (re)découvrir les œuvres d’art volées

Si certains chefs-d’œuvre disparus – comme la Joconde volée en 1911 – ont été retrouvés, d’autres n’ont jamais refait surface. Désormais, les amateurs d’art peuvent découvrir certaines de ces œuvres en réalité virtuelle grâce à une application appelée “The Stolen Gallery of Art”. Cette application a été conçue par la start-up brésilienne Compass pour donner un nouveau souffle (virtuel) aux œuvres de Caravage, Manet, Cézanne, Van Gogh et Rembrandt. Les utilisateurs peuvent découvrir des versions numériques des peintures disparues de ces artistes et en savoir plus sur leur histoire grâce à des descriptions audio, rappelant les audioguides des musées. Dans un souci d’interactivité, l’application permet également aux amateurs d’art de créer des notes et des croquis pour que les autres puissent les voir. L’objectif est de donner aux utilisateurs la possibilité d’interagir avec des œuvres perdues telles que la “Nativité avec saint François et saint Laurent” du Caravage et le “Christ dans la tempête sur la mer de Galilée” de Rembrandt d’une manière qu’ils ne pourraient jamais faire dans un musée.

“Au départ, lorsque nous avons pensé à l’environnement du musée, nous avons pensé à construire quelque chose de similaire à un musée typique : un bâtiment sophistiqué avec beaucoup de contenu autour des œuvres d’art”, a déclaré Alexis Rockenbach, PDG et cofondateur de Compass, à Fast Company. “Nous avons fini par choisir une approche complètement différente, une approche minimaliste, où vous [are] dans cet espace sombre où la seule chose à laquelle vous prêtez vraiment attention est l’œuvre d’art.

L’application “The Stolen Gallery of Art” est disponible en téléchargement gratuit pour iOS et Android. Cependant, Compass conseille de l’utiliser en portant un casque de réalité virtuelle Oculus Quest pour s’immerger davantage dans ces célèbres peintures désormais à redécouvrir. La startup espère inclure davantage d’œuvres manquantes dans l’application dans les mois à venir, voire les exposer dans une galerie (virtuelle) du métaverse.

