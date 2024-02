L’application pour smartphone My Army Post ajoute Camp Humphreys à la programmation du projet pilote

My Army Post a été développé par Army Software Factory. L’unité basée au Texas au sein de l’Army Futures Command développe des logiciels pour aider les soldats sur le champ de bataille et à domicile. (Pixabay)

CAMP HUMPHREYS, Corée du Sud — La communauté de la plus grande base militaire américaine à l’étranger a désormais accès aux informations sur leur installation dans le cadre d’une application pour smartphone de l’armée en pleine expansion.

Des informations sur Humphreys, siège des forces américaines en Corée du Sud, de la 2e division d’infanterie et de la huitième armée, à environ 65 km au sud de Séoul, ont été incluses dans le My Army Post le mois dernier, a déclaré mardi le porte-parole de la base, Jeff Nagan, au Stars and Stripes par téléphone.

Les fonctionnalités comprennent des mises à jour météorologiques, une liste de contacts d’urgence, les horaires des services sur la base, des itinéraires routiers, des offres d’emploi et une carte interactive des itinéraires de bus.

« L’objectif de la nouvelle application est que les membres de la communauté puissent s’orienter rapidement vers une nouvelle installation et sa communauté environnante en quelques clics seulement », a déclaré l’armée dans un communiqué de presse du 2 février.

Les fonctionnalités d’Humphreys sont encore en développement et certaines informations, telles que les heures d’ouverture, peuvent être incorrectes, a déclaré Nagan. Il a encouragé les utilisateurs à soumettre leurs commentaires en utilisant le menu de l’application.

“La chose importante à savoir, c’est qu’il s’agit d’un pilote”, a-t-il déclaré. “Nous examinons attentivement et passons en revue tout pour que ce soit aussi parfait que possible.”

L’application est également utilisée dans six autres bases aux États-Unis : Fort Wainwright, en Alaska ; Fort Carson, Colorado ; Fort Moore, Géorgie ; Fort Meade, Maryland ; Fort Cavazos, Texas ; et Fort McCoy, Wisconsin – et trois en Allemagne : Garmisch, Grafenwoehr-Vilseck et Hohenfels.

L’armée prévoit d’avoir toutes ses bases dans l’application pour offrir « une expérience transparente » tout au long du service, selon le communiqué.

My Army Post a été développé par Army Software Factory. L’unité basée au Texas au sein de l’Army Futures Command développe des logiciels pour aider les soldats sur le champ de bataille et à domicile.

Des soldats de l’Army Software Factory se sont rendus à Humphreys le mois dernier pour déterminer les besoins uniques de la garnison et adapter les fonctionnalités de l’application à ses utilisateurs, a déclaré Nagan.

My Army Post est disponible en téléchargement sur l’App Store d’Apple et Google Play, et les utilisateurs sont encouragés à soumettre un formulaire pour rejoindre un groupe de discussion confidentiel pour obtenir des commentaires le 27 février.

Après avoir installé l’application sur leur smartphone, les utilisateurs seront invités à sélectionner leur garnison et disposeront ensuite d’un menu pour la base.

D’autres services ont développé leurs propres applications. L’Air Force utilise USAF Connect, qui a remplacé les applications adaptées aux bases individuelles, tandis que la Marine utilise Casier d’application de la Marine et le Corps des Marines a MarinesMobile.