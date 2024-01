L’application pour smartphone Floodlight aide à surveiller la SEP, mais l’observance est faible

Une application pour smartphone appelée Floodlight Open peut aider à suivre les domaines fonctionnels des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP), mais des travaux supplémentaires sont nécessaires pour améliorer l’adhésion des patients à l’utilisation de l’application dans un environnement réel, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont testé l’utilisation de Floodlight Open auprès de plus de 1 000 patients atteints de SEP – et de plus de 1 000 autres personnes en bonne santé – afin de déterminer sa faisabilité pour la surveillance de divers domaines fonctionnels, ou zones de fonction, tels que la cognition, la capacité de marche, connue sous le nom de démarche, et la main et la motricité. capacités.

Alors que les personnes atteintes de SEP étaient plus susceptibles d’utiliser l’application pour smartphone de manière persistante que celles qui ne souffraient pas de la maladie neurodégénérative, une proportion notable de patients ont rapidement arrêté de l’utiliser. Dans l’ensemble, plus d’un tiers des participants à l’étude – tant les patients atteints de SEP que les personnes en bonne santé – n’ont pas utilisé l’application après la première semaine.

“Ces résultats éclairent le développement et l’évolution futurs des technologies de santé numériques dans les soins cliniques de SEP”, ont écrit les chercheurs, ajoutant que “trouver des stratégies efficaces pour améliorer l’engagement à long terme des personnes atteintes de SEP reste un défi important et ouvert”.

L’étude, “Utilisation d’évaluations à distance de la sclérose en plaques sur smartphone dans Floodlight Open, une étude mondiale, prospective et en libre accès», a été publié dans Rapports scientifiques. Il a été financé par Rochequi a créé l’application Floodlight.

Les applications sur smartphone sont apparues comme un moyen simple et rentable de collecter fréquemment des informations cliniques auprès de personnes vivant avec des maladies chroniques comme la SEP.

Floodlight Open utilise une gamme de tests basés sur des capteurs de smartphone pour mesurer à distance les domaines fonctionnels généralement touchés par la SEP, notamment la cognition, les fonctions manuelles et motrices, la démarche et la stabilité posturale. Une étude de validation de principe a montré que l’application pouvait évaluer de manière fiable ces domaines chez les patients atteints de SEP, avec des performances bien corrélées avec les tests cliniques standards.

L’utilisation de l’application était également liée à un engagement et une satisfaction élevés des patients sur une période de six mois au cours de l’essai clinique. Cependant, les facteurs qui influencent l’adhésion à l’application en dehors d’une étude clinique contrôlée – et qui déterminent ainsi son utilité dans le monde réel – restent à étudier.

L’étude Floodlight Open a donc été conçue pour mieux comprendre l’utilisation de l’application pour smartphone au sein d’une population mondiale de personnes atteintes et non de SEP dans un contexte naturaliste. Pour imiter au mieux un environnement réel, l’inscription et la participation ont été entièrement autonomes, sans visites à la clinique ni supervision d’un clinicien, et sans durée d’étude définie.

Cette analyse de l’étude s’est concentrée sur 1 350 personnes atteintes de SEP autodéclarées et 1 133 personnes sans SEP.

Ces participants à l’essai effectuaient régulièrement une séquence fixe de tests fonctionnels actifs jusqu’à une fois par jour. Certains autres tests et résultats rapportés par les patients ont été réalisés indépendamment de cette séquence, et les données générales de mobilité ont été collectées passivement à l’aide de capteurs de smartphone.

En général, les personnes atteintes de SEP utilisaient davantage l’application pour smartphone que les personnes non atteintes de la maladie. Il a été constaté que les patients atteints de SEP l’utilisaient régulièrement pendant une durée moyenne de 5,6 semaines, ce qui signifie qu’ils effectuaient au moins un test actif dans un ordre fixe par semaine. À l’inverse, chez les personnes sans SEP, l’application a été utilisée de manière persistante pendant une durée moyenne de 2,3 semaines.

La persistance en dehors du contexte d’un essai supervisé continue d’être l’un des obstacles les plus importants à l’adoption d’outils technologiques de santé numérique à distance.

Dans les deux groupes, la persistance au test de mobilité collecté passivement était plus élevée. Les patients atteints de SEP ont fourni des données au moins un jour par semaine pendant une moyenne de 9,8 semaines, tandis que ceux du groupe témoin (les participants en bonne santé) l’ont fait pendant une moyenne de 6,3 semaines.

Pourtant, plus d’un tiers de tous les participants à l’étude – 38 % au total – ont arrêté de participer après la première semaine d’utilisation de l’application.

« La persistance en dehors du contexte d’un essai supervisé continue d’être l’un des obstacles les plus importants à l’adoption d’outils technologiques de santé numérique à distance », ont écrit les chercheurs.

Il est important de noter que la persistance était plus élevée chez les patients atteints de SEP qui utilisaient l’application au-delà de la première semaine de l’étude, s’étendant en moyenne à 10,3 semaines pour les tests actifs et à 16,3 semaines pour la surveillance passive de la mobilité.

La persistance des applications a généralement diminué lentement au fil du temps, ce qui est conforme aux études précédentes sur les outils d’évaluation numérique, selon les chercheurs.

Les participants prenaient également généralement des pauses pendant des semaines ou des mois avant d’y revenir. De plus, de nombreux patients commençaient la séquence fixe de tests actifs, mais ne la terminaient pas au cours de la même séance.

“Cette observation suggère qu’il pourrait y avoir des avantages à effectuer différents tests indépendamment les uns des autres à un moment qui convient à l’utilisateur, plutôt que de les effectuer dans un ordre fixe”, ont noté les chercheurs.

Le statut de SEP autodéclaré et l’âge avancé étaient associés à une plus grande persistance avec l’application Floodlight Open. Les patients atteints de SEP au Danemark, qui utilisaient l’application dans le cadre d’une étude clinique supervisée, ont également montré une plus grande persévérance que les personnes de tous les autres pays, où l’utilisation de l’application n’était pas cliniquement surveillée.

En général, les participants atteints de SEP ont obtenu de moins bons résultats aux tests fonctionnels actifs que les personnes en bonne santé, confirmant la capacité de Floodlight à distinguer l’état de la SEP.

Dans l’ensemble, les chercheurs ont noté que, même si l’étude estime que Floodlight Open est réalisable, il est nécessaire d’optimiser « la valeur perçue de l’effort » pour les utilisateurs afin de mieux promouvoir l’adhésion à l’outil numérique.

Selon les scientifiques, relier directement l’utilisation de l’application aux soins cliniques est un moyen d’améliorer la volonté de participer. La possibilité d’examiner les données de l’application avec leur médecin pourrait offrir aux participants un avantage tangible et motivant.

En tant que tel, le soutien des prestataires de soins de santé et des chercheurs sera essentiel à l’adoption généralisée de ces outils numériques, a conclu l’équipe.

Les données de l’étude Floodlight Open ont été mises à la disposition des chercheurs du monde entier, qui peuvent les utiliser pour approfondir leur étude de l’utilisation des outils d’évaluation numérique dans la SEP.

“Les travaux futurs pourraient inclure une exploration plus approfondie de l’expérience utilisateur pour accroître la persistance, un raffinement et une validation supplémentaires de tests spécifiques à utiliser comme outils de surveillance des maladies dans les soins cliniques, ainsi que l’intégration de l’application dans les études cliniques et les soins cliniques de SEP”, a déclaré l’équipe. conclu.