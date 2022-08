L’application pour smartphone de la pression artérielle ne bat pas la surveillance traditionnelle à domicile

Les deux groupes ont obtenu des réductions presque identiques de la pression artérielle (environ 11 points de pression artérielle systolique – le chiffre le plus élevé) sur 6 mois, se sont déclarés satisfaits du processus de surveillance et ont partagé leurs lectures avec leurs médecins à une fréquence similaire.

L’étude a porté sur 2 101 adultes, généralement d’âge moyen ou plus, qui ont déclaré qu’ils essaieraient de réduire leur tension artérielle d’au moins 10 points.

“En soi, la pression artérielle standard auto-mesurée a un effet minimal sur le contrôle de la TA”, a écrit l’auteur principal Mark J. Pletcher, MD, de l’Université de Californie à San Francisco, et ses collègues de JAMA médecine interne. Pour améliorer réellement le contrôle de la pression artérielle, il faut également que les patients reçoivent des commentaires, des conseils ou d’autres possibilités d’intervention.

Les chercheurs ont également vu d’autres résultats similaires entre les deux groupes de l’étude. Par exemple, 70 % de ceux qui ont utilisé l’application ont déclaré qu’ils recommanderaient de suivre le processus utilisé pour suivre leur tension artérielle à un ami, contre 69 % des participants qui ont suivi l’approche standard.

De nouveaux appareils liés aux applications pour smartphone, comme celui utilisé dans cet essai, envoient des mesures de tension artérielle au smartphone du patient. Les applications permettent de suivre les mesures, d’interpréter les résultats et peuvent envoyer des rappels pour mesurer la tension artérielle et prendre des médicaments. Ils proposent également des recommandations pour un mode de vie plus sain et fournissent des conseils pour discuter de votre tension artérielle avec votre médecin, entre autres choses, ont expliqué les chercheurs.