L’application Pixel Watch exclusive de Google est désormais en ligne

Google a lancé la Pixel Watch hier et le portable est livré avec Wear OS 3.5. La nouvelle interface utilisateur ne fonctionne pas avec l’ancien système d’exploitation Wear de Google Smartwatch, ce qui signifie que cet appareil a son application propriétaire.

L’application est désormais répertoriée sur Google Play uniquement – elle ne sera pas associée aux iPhones, car la montre nécessite un téléphone avec Android 8.0 ou une version plus récente, un compte Google et un accès Internet.

Nous pouvons voir à partir des captures d’écran téléchargées que les utilisateurs pourront personnaliser le cadran de la montre et les informations à recevoir dessus, il y aura un support de notifications, et l’exercice et la fréquence cardiaque quotidienne seront liés à Fitbit. Il existe également un support Google Maps qui rendrait la navigation dans les rues inconnues beaucoup plus facile et plus sûre.















Interface de l’application Google Pixel Watch

Malheureusement, l’application ne fonctionnera qu’avec les utilisateurs de Google Pixel Watch. Quiconque le téléchargeant recevra une invite pour en acheter un avec un lien menant au site Web de Google. La version Wi-Fi coûte 350 $/380 €, tandis que la LTE coûte 400 $/430 €, bien qu’elle soit gratuite avec une précommande Pixel 7 Pro.

