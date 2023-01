L’application Philips Hue Sync arrive pour les téléviseurs Samsung

Le jeu vient d’être modifié pour certains propriétaires de téléviseurs Samsung, et en tant que propriétaire de téléviseurs Sony, je me sens vraiment laissé pour compte en ce moment. Annoncé au CES cette semaine, il y a un nouveau Téléviseur Philips Hue Sync app à venir pour certains modèles de téléviseurs Samsung, conçue pour éliminer le besoin de la coûteuse Hue Sync Box de Philips et permettre une utilisation transparente des bandes lumineuses et des ampoules Hue pour créer cette expérience d’éclairage extrêmement immersive et sexy dans votre salon.

L’application est disponible dès maintenant dans la boutique d’applications TV de Samsung, au prix d’un énorme 129 $. Bien que ce soit une application coûteuse, si vous considérez qu’une nouvelle boîte de synchronisation coûte 249 $, ce n’est pas une mauvaise remise. De plus, pour tous ceux qui ont expérimenté la magie de Hue Sync, vous saurez que cela vaut chaque centime après avoir regardé votre émission ou film préféré.

En ce qui concerne les spécificités du modèle de téléviseur, l’application Philips Hue Sync TV est disponible sur les téléviseurs QLED Samsung 2022 et plus récents de la gamme Q60 ou supérieure (prise en charge du Q700 à venir). Cela dit, je suppose qu’il n’y aura pas un grand nombre de personnes affluant pour télécharger l’application, simplement parce que l’application est relativement limitée en termes de modèles pris en charge. Cependant, ce type de support peut facilement être pris en compte lorsque quelqu’un cherche à acheter un nouveau téléviseur. Je sais que j’y penserai certainement chaque fois que mon Sony décidera de donner un coup de pied dans le seau.

Pour récapituler, si vous avez un modèle de téléviseur pris en charge, un pont Hue, des lumières et 129 $, vous êtes dans un spectacle infernal. Félicitations, les punks chanceux. Vous pouvez en savoir plus ici.