L’application Permission Slip vous aide à protéger vos données en ligne. Voici ce que vous devez savoir

Plus vous utilisez Internet, plus vos données personnelles en ligne sont dispersées un peu partout. Chaque fois que vous vous inscrivez sur une nouvelle plateforme de médias sociaux ou achetez quelque chose en ligne, par exemple, vous fournissez à ces entreprises des bribes de vos informations personnelles.

Vos informations sont collectées à la fois par des entreprises et des courtiers en données, qui les vendent à d’autres entreprises qui peuvent les utiliser pour vendre des publicités qui vous sont destinées. Si vous êtes comme moi, vous avez divulgué vos données en ligne bon gré mal gré lors de votre inscription à des programmes de récompenses, par exemple, sans savoir ce que vous faisiez réellement. Et vous le payez désormais avec des publicités qui vous suivent sur Internet. Mais Consumer Reports dispose désormais d’une application appelée Permission Slip qui peut contacter les entreprises en votre nom pour leur ordonner de cesser de vendre vos informations.

Lisez la suite pour savoir comment utiliser exactement Permission Slip pour réaffirmer un certain contrôle sur vos données en ligne. De plus, voici six conseils pour vous aider à préserver la confidentialité de vos données et pourquoi vous avez besoin d’un gestionnaire de mots de passe.

Qu’est-ce que le bordereau d’autorisation ?

Pour vous aider à récupérer une partie de vos données personnelles, certains États ont adopté une législation qui vous permet d’exercer un certain contrôle sur ce qui leur arrive. Selon l’État, vous pouvez interdire aux courtiers en données de vendre vos données ou supprimer purement et simplement vos données en ligne. Mais le processus de contrôle de vos données sur les sites Web peut prêter à confusion, et il est souvent difficile de savoir si vous avez choisi ou non de vendre vos données personnelles. Et en raison de la manière dont vos données sont collectées, il peut être presque impossible de les localiser. tous de vos données en ligne et les protéger.

C’est là que des services comme Fiche d’autorisation de Consumer Reports Entrez. Fiche d’autorisation fait le travail de collecte des endroits susceptibles de contenir vos données, y compris plus de 100 entreprises qui utilisent vos informations personnelles. Tout ce que vous avez à faire est de soumettre votre demande pour que vos informations soient purement et simplement supprimées ou tout simplement ne plus être vendues.

Comment utiliser le bordereau d’autorisation ?

Pour commencer à utiliser Permission Slip, tout ce que vous avez à faire est de vous inscrire au service avec votre adresse e-mail. J’ai décidé de m’inscrire avec l’adresse e-mail que j’utilise fréquemment lorsque je m’inscris à des programmes de récompenses ou que je crée des comptes en ligne. De cette façon, je m’adresserais à la plupart des endroits susceptibles de vendre mes données.

Après votre inscription, des options d’entreprises et de courtiers de données populaires qui pourraient détenir vos informations vous seront présentées. Si vous pensez que cette entreprise pourrait détenir vos données et que vous souhaitez faire quelque chose à ce sujet, sélectionnez En savoir plus et passer à l’action. Si vous pensez que cette entreprise ne possède pas vos données et que vous ne souhaitez plus que cette option soit disponible, sélectionnez Cacher et cela n’obstruera pas vos suggestions.

Une fois que vous avez sélectionné En savoir plus et passer à l’action vous serez redirigé vers un écran qui vous montrera le type de données que l’entreprise collecte habituellement et quelles sont vos options. Selon l’entreprise et l’État dans lequel vous vivez, vous pourriez avoir la possibilité d’interdire aux entreprises de vendre vos données ou de supprimer purement et simplement votre compte. Il est important de noter que si vous supprimez votre compte et que vous disposez d’un programme de récompenses avec cette entreprise, vous perdrez ces récompenses lors de la suppression.

Selon l’endroit où vous vivez et l’entreprise avec laquelle vous faites affaire, vous pouvez soit ordonner aux entreprises de cesser de vendre vos données, soit supprimer complètement votre compte auprès de cette entreprise. Consumer Reports/Capture d’écran par CNET

Lorsque vous avez décidé si vous souhaitez supprimer votre compte auprès d’une entreprise spécifique ou simplement lui interdire de vendre vos données, Permission Slip vous posera quelques questions qui peuvent aider les entreprises et les courtiers en données à vous identifier correctement et à prendre correctement soin de vos données. information.

Après avoir saisi vos informations personnelles pour la première fois, le processus pour continuer à supprimer vos données est assez simple. Il vous suffit de faire défiler les suggestions du bordereau d’autorisation, de sélectionner les entreprises susceptibles de détenir vos informations, puis de supprimer votre compte ou d’interdire à l’entreprise d’utiliser vos données.

Le formulaire d’autorisation vous oblige à saisir certaines informations personnelles pour aider les entreprises qui disposent de vos données à vous identifier afin que votre demande puisse être satisfaite. Rapports de consommation/captures d’écran par CNET

Il est important de noter que même si Permission Slip soumet la demande en votre nom, vous devrez peut-être confirmer la demande directement auprès de l’entreprise. Le traitement de votre demande et la suppression de vos informations peuvent également prendre un peu de temps. La patience sera donc votre amie pendant ce processus.

