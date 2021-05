L’application Peloton arrive sur Sky Q

Sky Q est devenue la première plateforme de télévision à proposer l’application Peloton, offrant aux clients la possibilité de participer à des cours de fitness animés par un instructeur dans le confort de leur salon.

Bien que Peloton soit bien connu pour ses vélos d’exercice coûteux, l’application fournit une variété de types d’entraînement sans nécessiter de matériel spécifique, un peu comme Apple Fitness +. Tout ce dont vous avez besoin est votre téléviseur, Sky Q et votre choix de tenue.

Vous n’avez pas besoin du vélo coûteux, mais l’application Peloton nécessite toujours un abonnement – bien que les nouveaux clients de Sky Q puissent profiter d’un essai gratuit de 30 jours. Après cela, il en coûte 12,99 £ par mois pour un abonnement numérique uniquement.

Tout membre Peloton All-Access ou Digital existant peut simplement se connecter à son compte Peloton sur l’application Sky Q.

Les entraînements de style studio de l’application Peloton couvrent plus de 10 catégories d’entraînement différentes, ce qui signifie que vous trouverez forcément quelque chose que vous aimez. Ils comprennent la force, le yoga, le cardio, le Pilates, la barre et la méditation.

Vous pouvez filtrer pour trouver la bonne classe par instructeur, durée, genre de musique ou type de classe. Les instructeurs incluent Becs Gentry, Ben Alldis, Sam Yo, Aditi Shah et Chase Tucker.

L’application Peloton offre une motivation en temps réel et des listes de lecture organisées et l’application peut être lancée en disant «Peloton» dans la télécommande vocale Sky Q.

Peloton rejoint une gamme déjà solide d’applications disponibles sur la plate-forme Sky Q, notamment Netflix, Disney +, Spotify, Fiit et plus encore. Tu peux recevoir Sky TV et Netflix sur Sky Q avec un contrat de 18 mois pour 25 £ par mois.

Kevin Cornils, directeur général international de Peloton, a déclaré: «Notre dernier lancement sur Sky Q rend notre contenu encore plus accessible. Les membres Peloton, nouveaux et existants, peuvent voir nos meilleurs entraînements de style studio sur le plus grand écran de la maison, leur permettant de mieux expérimenter nos disciplines au sol. «

Le lancement de l’application arrive un mauvais jour pour Peloton, car la société a annoncé un rappel volontaire de ses tapis de course Tread and Tread + à la suite du décès d’un enfant de six ans et de 72 autres blessures. Les propriétaires aux États-Unis peuvent retourner leurs tapis de course pour un remboursement complet.