L’application OpenAI de Microsoft arrive sur Epic Systems

La filiale de reconnaissance vocale de Microsoft, Nuance Communications, mardi annoncé son application de notes cliniques alimentée par l’IA arrive chez Epic Systems pour aider à réduire la charge de travail administrative des médecins.

Epic est une société de logiciels de soins de santé qui aide les hôpitaux et autres systèmes de santé à stocker, partager et accéder aux dossiers de santé électroniques. Plus de 500 000 médecins et 306 millions de patients à travers le monde utilisent les offres d’Epic, et la société entretient des partenariats de longue date avec Microsoft et Nuance.

Les entreprises collaborent pour créer un système capable d’assumer de nombreuses responsabilités administratives d’arrière-plan des cliniciens. Nuance a déclaré mardi à CNBC que l’intégration de sa dernière solution, Dragon Ambient eXperience (DAX) Express, dans Epic est une « étape majeure » vers cet objectif.

DAX Express génère automatiquement un brouillon de note clinique en quelques secondes après la visite d’un patient. Il peut enregistrer une conversation entre un médecin et un patient en temps réel et créer une note en utilisant une combinaison d’intelligence artificielle existante et du dernier modèle d’OpenAI, GPT-4.

« Je pense que la chose magique ici est que cette note n’est pas produite en une heure, mais en quelques secondes », a déclaré mardi à CNBC Garrett Adams, chef de produit pour la division ambulatoire d’Epic. « Ainsi, alors qu’il leur aurait fallu beaucoup plus de temps pour le taper manuellement, ils l’obtiennent maintenant mieux, plus rapidement et avec un niveau de commodité qu’il n’était même pas vraiment possible d’imaginer il y a dix ans. »

Nuance, que Microsoft a acquis pour environ 16 milliards de dollars en 2021, vend des outils pour reconnaître et transcrire la parole lors des visites chez le médecin, des appels au service client et des messages vocaux. La société a annoncé sa solution DAX Express pour la première fois en mars et a déclaré dans un communiqué mardi que la technologie permet aux cliniciens d’économiser environ 7 minutes par rencontre avec un patient.

De nombreux médecins et infirmières à travers les États-Unis ont du mal à faire face à un travail de bureau fastidieux, ce temps est donc une denrée précieuse dans le secteur de la santé.

Une étude financée par le Association médicale américaine en 2016 ont constaté que pour chaque heure qu’un médecin passait avec un patient, les médecins consacraient deux heures supplémentaires à des tâches administratives. L’étude a révélé que les médecins ont également tendance à passer une à deux heures supplémentaires à faire du travail de bureau en dehors des heures de travail, dans ce que beaucoup appellent le « temps de pyjama ».

« La dernière chose qu’ils veulent faire, c’est passer du temps en pyjama », a déclaré mardi à CNBC Peter Durlach, directeur de la stratégie chez Nuance. Adams a ajouté que la technologie de Nuance permettra également aux médecins d’être plus présents lorsqu’ils rencontrent les patients.

« Le prestataire est capable de s’asseoir et de se concentrer vraiment sur ce que dit le patient, sans penser à toutes les autres choses qu’il doit garder en tête », a-t-il déclaré. « Le patient se sent beaucoup plus connecté, beaucoup plus écouté. »

Nuance a des accords de données stricts avec ses clients, de sorte que les données des patients sont entièrement cryptées et fonctionnent dans des environnements conformes à la HIPAA.

DAX Express pour Epic sera disponible en prévisualisation privée pour certains utilisateurs cet été, et Durlach a déclaré que la société espère étendre sa disponibilité générale au premier trimestre 2024.