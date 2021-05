L’application OnePlus WellPaper change le fond d’écran en fonction de l’utilisation de votre téléphone

OnePlus a publié aujourd’hui WellPaper, une conception d’application de fond d’écran à changer en fonction de la façon dont vous utilisez votre téléphone.

WellPaper est une application de fond d’écran en direct. Il utilise les données de l’utilisation des applications de votre téléphone, puis classe les applications en six catégories: social, style de vie et communication, divertissement, jeux, informations et affaires, et outils. Il attribue ensuite à chaque catégorie sa propre couleur. En fonction de votre utilisation, les couleurs de votre écran d’accueil changeront ensuite au cours de la journée.

L’application est actuellement livrée avec trois modèles. Le premier comporte des tuiles changeantes avec des couleurs pastel qui signifient chacune une catégorie d’application. Le deuxième motif comporte des anneaux concentriques de différentes couleurs et le troisième mélange les couleurs en douceur.

OnePlus affirme que WellPaper ne consomme pas autant d’énergie que votre application de fond d’écran en direct typique. En effet, contrairement à d’autres applications, WellPaper n’anime pas le fond d’écran en permanence et ne le dessine que lorsque le téléphone est déverrouillé.

WellPaper est disponible sur le Google Play Store pour tous les téléphones Android.

La source • Télécharger