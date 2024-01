L’application offre aux New-Yorkais de l’ouest une nouvelle option pour dégager les allées

Il y a quelque temps, Wills Mahoney avait besoin de quelqu’un pour dégager l’allée de sa mère après une tempête de neige typique du centre de l’État de New York.

Les tempêtes consécutives à effet de lac de la semaine dernière ont constitué le premier véritable test pour savoir si les gouvernements locaux – et les résidents locaux – ont appris quelque chose des calamités du blizzard de la semaine de Noël 2022.

Il a appelé plusieurs entreprises d’aménagement paysager et de chasse-neige pour voir si quelqu’un pouvait venir dégager l’allée de sa mère, mais personne n’a répondu au téléphone.

«Pendant que je suis chez elle en train de pelleter l’allée, je vois des camions déneigeurs passer et je me dis: ‘Mec, je paierais volontiers 50 dollars pour que l’allée de ma mère soit dégagée’», se souvient Mahoney.

Ce fut le moment d’éclairage de Mahoney.

Dix ans plus tard, son idée est désormais surnommée « Uber pour le déneigement » et offre aux clients une option plus flexible lorsqu’il s’agit de recruter de l’aide pour creuser leurs allées avec des pieds de neige à effet de lac – tout comme le back-to-back. tempêtes à effet de lac qui ont frappé l’ouest de l’État de New York au début du mois.

Le basé à Syracuse Ploughz et Mowz L'application permet aux personnes possédant un smartphone de faire venir sur demande un conducteur de charrue professionnel pour dégager leurs allées.















Grâce à l’application mobile ou au site Web Plowz & Mowz, les clients saisissent leur adresse, la taille de leur allée, la quantité de neige et le moment où ils en ont besoin et reçoivent un devis automatique.

Plowz & Mowz travaille uniquement avec des entreprises locales et professionnelles de déneigement et d’aménagement paysager, dont les employés disposent de l’application sur leur téléphone et sélectionnent les travaux qu’ils souhaitent effectuer. Lorsqu’un emploi répondant à leurs critères apparaît, ils sont alertés et ont le choix de l’accepter ou non.

“Souvent, ces gars-là auront des lacunes là où ils ont du temps libre”, a déclaré Mahoney. « Nous remplissons ce temps. Certains paysagistes consacrent leurs camions uniquement au déneigement, car c’est une entreprise très lucrative pour eux du côté du déneigement. Il y a d’autres gars qui pourraient terminer leur travail à 7h30 du matin, puis se connecter à l’application Plowz & Mowz et travailler pendant encore quatre heures et gagner des milliers de dollars dans le processus.

Au cours des 10 dernières années, Plowz & Mowz s’est étendu à 65 marchés à travers le pays, Buffalo étant l’un des principaux, a déclaré Mahoney. Entre 150 et 200 entreprises d’aménagement paysager et de charrue dans un rayon de 30 milles autour de Buffalo sont inscrites sur l’application Plowz & Mowz, a déclaré Mahoney.

Avec Plowz & Mowz, les clients ne paient que lorsqu’un service a été fourni. Ils n’ont pas besoin de signer un contrat de déneigement résidentiel, ce qui implique généralement que les gens paient un montant fixe à l’avance, que le chasse-neige vienne deux ou dix fois cet hiver-là.

« Pour les gens qui n’ont pas besoin de débourser des centaines et des centaines de dollars avant la saison des chasse-neige, nous sommes une solution fiable », a déclaré Mahoney.

Matthew Balls, propriétaire de Matty’s Landscape et déneigement à Tonawanda, utilise l’application Plowz & Mowz depuis septembre, date à laquelle il a démarré son entreprise.

"Cela fonctionne plutôt bien pour nous parce que nous sommes une nouvelle entreprise et nous n'avons donc pas cette activité récurrente, ce flux constant d'affaires", a-t-il déclaré.















Balls a déclaré que la plate-forme était un moyen facile pour son entreprise de gagner de l’argent supplémentaire. Il utilise l’application lorsqu’il a du temps libre dans son emploi du temps et estime qu’il a gagné environ 10 000 $ grâce à des emplois via Plowz & Mowz depuis septembre.

Au cours des tempêtes consécutives à effet lac de ce mois-ci, Balls a déclaré qu’il était très occupé avec les 26 clients sous contrat de son entreprise. Mais il a quand même trouvé le temps d’accepter des emplois via l’application, dont la plupart payaient environ 100 dollars pour 15 à 20 minutes de travail, a-t-il déclaré.

“Cela s’est accumulé rapidement”, a déclaré Balls.

Environ un an après son lancement, Plowz & Mowz s’est élargi pour inclure des services d’entretien des pelouses, a déclaré Mahoney. L’entreprise propose désormais 12 services extérieurs différents à domicile, du déneigement et de la tonte de la pelouse à la livraison de paillis et de bois de chauffage.

Plowz & Mowz fixe le prix des services, pas les entreprises de charrues. Par exemple, selon l’application, déblayer une allée pour deux voitures avec jusqu’à un pied de neige coûtera entre 78 $ et 90 $.

Plowz & Mowz prend « un petit pourcentage » de chaque travail effectué via la plateforme, a déclaré Mahoney.

La plateforme est toujours à la recherche de nouveaux professionnels du paysage et des chasse-neige, a déclaré Mahoney. Ils peuvent s’inscrire sur le site Web de Plowz & Mowz sous l’onglet « Travailler avec nous ».