L’application NHS Test and Trace envoie un ping aux voisins via WALLS malgré le fait qu’ils n’entrent jamais en contact avec un cas positif

LES VOISINS sont forcés de s’isoler – parce que l’application NHS Test and Trace « pinte » les gens à travers les murs.

Un record d’un demi-million de personnes en Angleterre ont été forcées de rester chez elles après avoir reçu des alertes Covid au cours de la seule première semaine de juillet.

Et avec l’arrêt des entreprises, des écoles et des services de transport, il a été affirmé qu’il y avait une « pingdémie » causée par l’application trop sensible.

Certaines des personnes contactées par l’application ont été contraintes de s’isoler pendant 10 jours alors qu’elles n’avaient jamais été en contact direct avec une personne infectée, rapporte le Telegraph.

C’est parce que le signal Bluetooth l’a utilisé suffisamment fort pour pénétrer les murs, ce qui signifie que les voisins s’envoient des alertes par accident, a déclaré une source à la publication.

La force du signal aurait été soulevée comme une préoccupation lors de la construction initiale de la technologie.

Et un examen est en cours, bien que des sources de Whitehall disent qu’aucun changement ne sera apporté avant des semaines.

Alors que le nombre de personnes testées positives chaque jour au Royaume-Uni augmente, on craint que des millions de personnes ne soient contraintes à un isolement inutile.

Une source a déclaré que les voisins de papier qui partagent des murs sont alertés.

« Nous entendons parler de cas anecdotiques et nous savons qu’il est possible que le signal traverse les murs, même s’il est affaibli », ont-ils déclaré.

« L’application a été calibrée pour essayer d’éviter que cela ne se produise, mais nous examinons attentivement la question des notifications. »

Des centaines de personnes se sont tournées vers les médias sociaux pour dire qu’elles avaient été « pincées » – bien qu’elles n’aient pas quitté leur domicile. Une soignante a dû annuler le rendez-vous de son père contre le cancer après que deux voisins ont été testés positifs pour Covid.

Et le Dr Fiona Sampson, chercheur principal en soins d’urgence et d’urgence à l’Université de Sheffield, a déclaré que son partenaire avait reçu une alerte – bien qu’il n’ait pas quitté la maison le jour du contact.

Elle a déclaré: « Nous avons réalisé plus tard qu’il travaillait avec son téléphone sur la table, à moins de deux mètres de notre voisin. »

Il a été révélé hier que 530 126 alertes ont été envoyées au cours de la semaine la plus récente, soit une augmentation de 46% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre est plus de 10 fois supérieur à celui de la semaine précédant le 2 juin. Au cours de la dernière semaine d’avril, seuls 39 875 contacts étroits ont été identifiés.

Un travailleur sur cinq de l’hôtellerie et de la vente au détail s’auto-isole, tandis que les hôpitaux du NHS ont du mal à éliminer 25% de leur personnel.

Les services de bus et de train sont également retardés par des pénuries, tandis que le tournage de la deuxième série de torride bonkbuster Bridgerton s’est arrêté après qu’un membre de l’équipe de production a été testé positif pour Covid.

L’ensemble des acteurs et de l’équipe ont maintenant été testés à Wrotham Hall, une pile du XVIIIe siècle dans le Hertfordshire.

Et toute personne qui est entrée en contact avec la personne infectée s’est isolée.

Le secrétaire aux Communautés, Robert Jenrik, a déclaré que le gouvernement avait déclaré à la radio LBC: « Nous sommes préoccupés par les absences résultant d’un ping, par exemple.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles nous avons besoin d’une approche plus proportionnée. »

Aujourd’hui sur Good Morning Britain, Kate Garraway a plaisanté en disant que la situation était un « peu de cornichons » – et a déclaré que le « jour de la liberté » « pourrait être menacé par l’une des choses censées nous protéger ».

Quelque 19% des adultes ont supprimé l’application NHS de leurs téléphones, et 20% disent qu’ils le feront après la levée de la plupart des restrictions de Covid le 19 juillet.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Il n’y a aucun problème avec l’application qui retrace les contacts étroits à travers les murs.

« L’application NHS COVID-19 a été téléchargée plus de 26 millions de fois, a sauvé des milliers de vies et arrêté des centaines de milliers de cas en faisant exactement ce pour quoi elle est conçue – informer les contacts étroits de quelqu’un qui a été testé positif pour COVID-19 qu’ils sont à risque et en leur conseillant de s’isoler.

« Dans le contexte de l’augmentation des cas, il est essentiel que les gens soient conscients de leur risque personnel afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées sur leur comportement afin de protéger ceux qui les entourent. »

