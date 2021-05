L’application NHS deviendra le passeport des vaccins du Royaume-Uni: êtes-vous prêt?

Les voyages à l’étranger en provenance du Royaume-Uni reprennent à partir du 17 mai et l’application NHS est en passe de devenir le «passeport vaccinal» de facto. L’application NHS, distincte de l’application de suivi et de traçabilité NHS Covid-19, permet aux patients d’accéder aux services du NHS, de prendre des rendez-vous, de gérer les ordonnances et de consulter les dossiers médicaux.

Le 28 avril, le secrétaire britannique aux voyages, Grant Shapps, a confirmé dans une interview accordée à Sky News que des travaux étaient en cours pour faire de l’application NHS l’application officielle de tenue de registres pour confirmer les statuts de vaccination et les résultats des tests.

« Je peux confirmer … ce sera l’application réelle du NHS qui sera utilisée par les gens lorsqu’ils prennent rendez-vous avec le NHS, et ainsi de suite », a déclaré Shapps, « pour pouvoir montrer que vous avez reçu un vaccin ou que vous ‘ai subi des tests et je travaille au niveau international avec des partenaires du monde entier pour m’assurer que ce système peut être reconnu internationalement. La réalité de l’utilisation de l’application NHS comme passeport vaccinal est encore loin. Actuellement, l’application peut confirmer votre statut de vaccination, mais uniquement si ce paramètre est activé par votre médecin généraliste. Vous devrez peut-être demander à votre médecin généraliste de faire apparaître les détails de votre vaccination s’ils ne s’affichent pas actuellement. L’application devra également être acceptée comme document de voyage officiel covid-safe par les autorités internationales. Reste à savoir si cela se produira d’ici le 17 mai. En attendant, si vous souhaitez commencer à vous préparer, voici ce que vous devez savoir pour obtenir l’application NHS sur votre téléphone. Où puis-je télécharger l’application NHS? Les utilisateurs d’Android peuvent télécharger l’application NHS depuis le Google Play Store, et les utilisateurs iOS (ou iPadOS) peuvent la télécharger depuis l’Apple Store. Encore une fois, l’application NHS est différente de l’application de suivi des contacts NHS Covid-19 – cette application est ce que vous utilisez pour numériser lorsque vous visitez des pubs, des restaurants et des magasins. Mon téléphone (ou ma tablette) est-il compatible avec l’application NHS? Utilisateurs d’Android L’application NHS est compatible avec Android 5.0 et versions ultérieures, donc si vous avez acheté votre téléphone après 2015, il devrait être compatible. Voici comment vérifier la version d’Android de votre appareil et comment mettre à jour Android sur votre téléphone. Gardez à l’esprit que certains téléphones Huawei n’auront pas accès à l’application NHS. La gamme Huawei P40 et les téléphones Mate 30 ne prennent pas en charge le Google Play Store et utilisent à la place la Huawei AppGallery, qui ne propose pas l’application NHS. L’application NHS ne prend pas en charge Windows Phone non plus, peu de gens les utilisent encore. Utilisateurs Apple Les utilisateurs Apple auront besoin iOS 9.0 ou iPadOS 9.0 ou version ultérieure. Cela signifie que n’importe qui sur un iPhone 5 ou un appareil Apple plus récent peut exécuter l’application NHS. L’application fonctionnera également avec tous les appareils iPad Pro et iPad Air, tous les iPad mini à partir de la 2e génération (modèle 2013/2014) et plus, et tous les iPad à partir de la 5e génération (2017) et plus. Si vous n’êtes pas sûr du modèle d’iPhone dont vous disposez, consultez ce guide. Découvrez quel modèle d’iPad vous avez directement auprès d’Apple.



Où trouver un téléphone compatible avec l'application NHS Si votre téléphone n'est pas compatible, vous pouvez acheter un nouveau combiné sans avoir à dépenser trop. Voici les meilleurs combinés économiques, dont beaucoup coûtent moins de 200 £. Nous suivons constamment les meilleures offres de téléphonie ici aussi. N'oubliez pas que vous pouvez également vous procurer un excellent combiné remis à neuf beaucoup moins cher que d'acheter un nouveau. Ce n'est pas seulement un excellent moyen d'économiser de l'argent sur certains des téléphones les plus récents du marché, mais aussi une alternative écologique à l'achat de nouveaux.