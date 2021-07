L’application NHS Covid doit être supprimée pour le double coup le jour de la liberté

Sens en vacances

C’est fantastique pour des millions de personnes que le sens prévale pendant les vacances.

Il doit maintenant le faire avec l’application Covid qui pourrait les détruire avant qu’ils n’aient commencé.

L’application Covid pourrait gâcher les vacances avant qu’elles n’aient commencé Crédit : PA

Une centaine de pays n’exigeront bientôt aucune quarantaine au retour pour les personnes à double piqûre ou les moins de 18 ans.

C’est un énorme coup de pouce pour les familles qui souhaitent toujours une pause à l’étranger – et pour une industrie du voyage à genoux.

Mais l’application, forçant inutilement l’auto-isolement sur un grand nombre même avec deux jabs et un test négatif, fera toujours échouer les plans les mieux élaborés.

Pas seulement des vacances à l’étranger mais des « séjours » ici.

Cela nuit également au NHS, avec des médecins et des infirmières à double tranchant.

Le chef de Test and Trace, le Dr Jenny Harries, admet que l’application n’est plus « appropriée au risque » et doit être modifiée maintenant, de sorte que beaucoup bénéficient d’une protection maximale.

Pourquoi ne pas le supprimer pour le double coup le 19 juillet, comme pour la quarantaine de vacances ?

Héritage fragile

Les POLITICIENS lui donnent un visage courageux, mais il est difficile de ne pas désespérer de l’Afghanistan alors que les troupes britanniques s’en vont enfin.

Combien de temps a vraiment été accompli, pour les 457 vies que nous avons perdues, pour tous ceux qui sont mutilés ou marqués mentalement ?

Les politiciens y font face, mais il est difficile de ne pas désespérer de l’Afghanistan alors que les troupes britanniques partent enfin Crédit : Getty Images – Getty

Certes, les avancées en matière de droits humains depuis la fin de la tyrannie des talibans ont été profondes.

Le pays est maintenant une démocratie avec des femmes détenant 28 pour cent des sièges.

Depuis 2001, il n’a pas donné aux terroristes une base pour préparer des attentats.

Mais alors même que nous nous retirons (inévitable une fois que les Américains l’ont fait), les talibans font d’énormes progrès contre une armée afghane désormais privée de la puissance aérienne de l’OTAN.

Le pays est en grand danger de revenir à un État islamiste pur et dur.

Nos 150 000 soldats ont servi avec bravoure et distinction.

Parmi eux se trouvaient des lecteurs de Sun ou leurs frères, sœurs, fils et filles.

Ils ont de quoi être fiers.

Nous ne pouvons qu’espérer que leurs efforts héroïques auront un impact durable sur ce pays instable.

Gémissant après

QUEL barrage de maux de ventre teintés de Brexit de l’étranger sur notre triomphe au foot.

C’est hilarant d’être accusé de plonger par des Italiens.

L’équipe d’Angleterre célèbre une magnifique victoire à Wembley malgré les gémissements de l’étranger sur notre triomphe Crédit : Getty

Ensuite, ils nous accuseront de manger trop de pâtes.

Mais les médias danois ont eu un échec majeur de l’humour sur notre pénalité.

Mou, tendre? Peut-être.

Mais l’arbitre l’a donné et VAR l’a soutenu.

Et le crétin avec un stylo laser n’a clairement pas réussi à distraire un peu Kasper Schmeichel.

De plus, les Danois par ailleurs superbes n’étaient pas tout à fait innocents sur le coup franc qu’ils ont marqué.

« Laissez les Anglais faire la fête. Ils n’ont rien d’autre », gémit un ennui amer et déchiré par les larmes du pompeux journal Berlingske.

« Réjouissez-vous plutôt de vous être réveillé au Danemark. »

Heureusement, une tête plus sage représente les Danois ici : l’ambassadeur Lars Thuesen, qui encourage l’Angleterre dimanche.

Bien joué, monsieur.