Moj, la courte application vidéo « made in India » de la société de médias sociaux ShareChat, a été lancée en Inde l’année dernière pour combler le vide laissé par TikTok. La société a maintenant annoncé que la plate-forme vidéo avait dépassé la barre des 100 millions de téléchargements sur Google Play Store, environ six mois après son lancement. Notamment, l’application était deuxième dans la liste des meilleures applications gratuites de Google Play Inde, plus tôt dans la journée. L’application vidéo courte avait également réussi à gagner plus de 50000 téléchargements, environ deux jours après son lancement le 1er juillet 2020.

La popularité de l’application Moj peut être attribuée à son interface utilisateur simple avec la disponibilité de plusieurs outils d’édition intégrés à l’application. Il est également disponible en anglais et dans de nombreuses langues indiennes, ce qui le rend accessible à plusieurs fans de courtes applications vidéo. Outre l’édition et d’autres outils de création, l’application vidéo courte Moj dispose également d’une vaste bibliothèque musicale associée à une variété de filtres de caméra et d’autres effets vidéo spéciaux. Notamment, l’application a été mise à la disposition du public au milieu de la pandémie maximale de COVID-19 lorsque les gens à travers le pays passaient le plus de temps sur les applications téléphoniques en raison du verrouillage national. La courte plate-forme vidéo a également fait ses débuts juste après que le gouvernement ait interdit TikTok en juin 2020, en raison de menaces à la sécurité nationale. Dans le même temps, plusieurs applications locales recevaient une poussée dans le cadre de l’initiative gouvernementale Aatmanirbhar (autonome) au milieu des sentiments anti-chinois croissants.

Une autre raison de sa popularité croissante pourrait être due à son affiliation avec la principale émission de télé-réalité indienne, Bigg Boss. Moj a signé un accord de partenariat avec Bigg Boss en novembre 2020. En tant que sponsor officiel de l’application média de l’émission, les téléspectateurs obtiennent un contenu exclusif de l’intérieur de la maison via la Moj App Room. Les fans continueront à voir le contenu exclusif de la saison en cours qui se terminera le 21 février. Au moment où le partenariat entre les deux a été scellé, la plate-forme de vidéo courte comptait plus de 80 millions d’utilisateurs actifs par mois.

L’application vidéo courte Moj a également été reconnue comme la « meilleure application pour le plaisir » en 2020 par Google Play Store.