L’application mobile Union Budget du Centre national d’informatique (NIC) est maintenant disponible au téléchargement via Google Play avant la présentation officielle du budget de l’Union le 1er février. L’application a été annoncée par le ministère des Finances la semaine dernière lors de la cérémonie symbolique de Halwa qui marque le début de la compilation des documents budgétaires. Le mobile d’une taille de 21 Mo fonctionne avec les smartphones Android exécutant la version 5 et supérieure du système d’exploitation. Sa disponibilité pour les smartphones iOS reste incertaine pour le moment.

L’application Union Budget semble être une extension du site Web de l’Union Budget qui permet aux utilisateurs d’accéder aux documents budgétaires précédents et récents ainsi qu’au discours du ministre des Finances. La nouvelle application fournira également une version dématérialisée du budget 2021 après l’achèvement du discours du ministre des Finances Nirmala Sitharaman le 1er février. De plus, les députés recevront également une version numérique des documents budgétaires pour s’aligner sur les protocoles COVID-19. Le gouvernement dit que ce sera la première fois depuis la présentation du premier budget de l’Inde indépendante le 26 novembre 1947, que les documents contenant l’état des recettes et des dépenses du gouvernement de l’Union ainsi que le projet de loi de finances, détaillant les nouvelles taxes et autres mesures pour la nouvel exercice, ne sera pas imprimé physiquement.

L’application Budget de l’Union se compose de 14 documents liés au budget, y compris la déclaration financière annuelle (AFS) prescrite par la Constitution, ainsi que les demandes de subventions (DG), le projet de loi financier, les reçus, etc. Le gouvernement central déclare que les documents seront disponibles en hindi et en anglais – le tout de manière «écologique». « Cette initiative vise à fournir des informations sur le budget de l’Union à diverses parties prenantes, y compris le grand public, d’un simple clic sur un bouton », indique la description officielle de l’application.

L’utilisateur peut également télécharger l’application à partir du site Web d’Union Budget qui les redirigera essentiellement vers la liste Google Play. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait promis le mois dernier un budget unique de l’Union au peuple indien. Le ministère devrait réduire les taxes sur les routeurs, les modems et autres accessoires Internet pour permettre le travail à domicile.