L’application mobile Netflix reçoit sept nouveaux jeux

Netflix élargit régulièrement le portefeuille de jeux sur son application mobile pour Android et iOS et il y a sept nouveaux ajouts au catalogue. Tous les jeux de l’application Netflix sont gratuits et ne contiennent pas de publicités ni d’achats intégrés.

Cieux du chaos est une nouvelle approche du genre classique des jeux de tir d’avion avec des visuels et des personnages colorés. Papillons flottants est un jeu pour montrer votre créativité en élevant et en collectant des papillons dans votre forêt tropicale personnalisée.









Cieux du chaos et papillons flottants

Stranger Things : Récits d’énigmes est le dernier opus de la célèbre franchise originale de Netflix. Il s’agit d’un jeu de puzzle RPG où vous combattez à tour de rôle des ennemis et améliorez vos personnages dans le processus. Amis de la campagne est un simulateur de ferme qui vous permet de construire et de gérer des hectares de terres fertiles aux côtés d’une large sélection d’animaux et de cultures.









Stranger Things : Récits d’énigmes et amis de la campagne

Chats & Soupe est un jeu qui se déroule dans une forêt enchantée où vous devez aider les créatures félines à créer les soupes les plus délicieuses qu’elles servent ensuite à leurs clients. Il existe différentes races de chats dans le jeu et des combinaisons infinies de recettes de soupe.









Chats et soupe et règne : trois royaumes

Règne : Trois Royaumes est un jeu de stratégie basé sur le balayage qui se déroule dans la Chine impériale pendant les derniers jours de la dynastie Han. Les joueurs peuvent construire leurs armées et se battre avec des rivaux. Défilé du bonheur Hello Kitty est un jeu de danse amusant qui voit le célèbre personnage et ses amis organiser un défilé dans un monde fantastique.







Défilé du bonheur Hello Kitty

