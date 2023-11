L’application mobile de TCC est prometteuse dans la réduction des symptômes du TOC centrés sur les relations

Une étude récente publiée dans Héliyon a mis en lumière les avantages potentiels de l’utilisation d’une application mobile pour réduire les symptômes du trouble obsessionnel-compulsif relationnel. Contrairement aux recherches précédentes axées sur les interventions individuelles, cette étude a exploré l’impact des deux partenaires simultanément à l’aide d’une application mobile conçue pour cibler les croyances inadaptées associées au ROCD. Les résultats mettent en évidence le potentiel des interventions basées sur la technologie pour renforcer les relations et promouvoir le bien-être mental.

Il a été démontré que les relations amoureuses saines présentent de nombreux avantages, notamment une meilleure santé mentale et physique, un bien-être subjectif accru et une plus grande estime de soi. Cependant, les personnes présentant des vulnérabilités préexistantes, telles que des symptômes élevés de trouble obsessionnel-compulsif (TOC), peuvent avoir du mal à maintenir des relations saines.

Le trouble obsessionnel-compulsif relationnel (ROCD) est une présentation spécifique du TOC qui peut avoir un impact significatif sur le bien-être des couples. Il comprend deux présentations principales de symptômes : les symptômes obsessionnels-compulsifs centrés sur la relation et ceux axés sur le partenaire. Ces symptômes peuvent conduire à des doutes, des préoccupations et des insécurités liés à la relation ou au partenaire, provoquant de la détresse et potentiellement endommageant la relation.

Les symptômes du ROCD ont été signalés dans divers pays et peuvent se manifester dans différents types de relations, pas seulement romantiques. Ces symptômes impliquent souvent des pensées, des images ou des pulsions intrusives liées à l’adéquation du partenaire ou à la relation, qui sont indésirables et pénibles. La recherche a montré que les symptômes du ROCD peuvent avoir des effets néfastes sur le bien-être personnel et relationnel, entraînant de l’anxiété, des effets négatifs, une baisse de l’estime de soi, des difficultés relationnelles, etc.

Les modèles de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) suggèrent que les croyances inadaptées contribuent aux interprétations catastrophiques de ces expériences intrusives. Dans le cas du ROCD, les croyances inadaptées liées au TOC et aux préoccupations spécifiques à la relation peuvent conduire à des évaluations catastrophiques des intrusions liées à la relation, aggravant encore la détresse.

Des études antérieures ont montré que la TCC peut réduire efficacement les symptômes du TOC en remettant en question et en modifiant les croyances et les comportements inadaptés. Cependant, des obstacles tels que les coûts de traitement, la stigmatisation et l’accès limité à des thérapeutes qualifiés ont entravé son utilisation généralisée. C’est là que la thérapie cognitivo-comportementale (TCCi) fournie par Internet et les applications de TCC fournies par les appareils mobiles entrent en jeu, offrant accessibilité et commodité aux utilisateurs.

Le Plateforme GGtude est l’une de ces plates-formes mobiles basées sur la TCC qui propose des modules ciblant divers symptômes psychologiques, notamment le ROCD. Des recherches antérieures ont montré son efficacité dans la réduction des symptômes dans des échantillons non cliniques, subcliniques et cliniques dans différents pays.

Dans cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur le module ROCD de la plateforme GGtude, plus précisément le module « OCD.app – Anxiété, humeur & sommeil ». La recherche a été menée par Milana Gorelik de l’Université Reichman, Ohad Szepsenwol du Max Stern Yezreel Valley College et Guy Doron, directeur de l’Université Reichman. Unité de recherche ROCD et co-fondateur de GGtude Ltd, la société derrière l’application.

L’étude a utilisé un plan d’essai contrôlé randomisé, impliquant 103 couples romantiques. Les participants ont été répartis au hasard soit dans le groupe expérimental, qui a utilisé le module GGRO pendant 15 jours, soit dans le groupe témoin, qui n’a pas utilisé le module.

L’étude a mesuré plusieurs variables, notamment les symptômes du ROCD, les symptômes de la dépression, l’insécurité de l’attachement, la satisfaction relationnelle et la satisfaction sexuelle. Les évaluations ont été réalisées à trois moments : avant l’utilisation de l’application, immédiatement après son utilisation et un mois après l’intervention.

Les couples utilisant l’application n’ont pas connu d’augmentation des symptômes du ROCD au cours de la période d’étude, contrairement au groupe témoin. Cela suggère que l’application mobile a efficacement empêché l’escalade des symptômes du ROCD dans les relations amoureuses.

De même, alors que le groupe témoin a connu une diminution de sa satisfaction relationnelle au cours de l’étude, ce n’est pas le cas des utilisateurs de l’application. Cela suggère que le ciblage des cognitions inadaptées liées aux symptômes du ROCD a eu un impact positif sur la satisfaction relationnelle.

Les utilisateurs de l’application ont démontré des réductions significatives des cognitions du trouble obsessionnel-compulsif (TOC) et du ROCD. Cela indique que l’intervention de l’application a réussi à contester et à modifier les croyances inadaptées associées aux symptômes du ROCD.

Les couples utilisant l’application ont montré des niveaux plus faibles d’orientations d’attachement anxieuses lors du suivi d’un mois, indiquant un effet durable de l’intervention sur la sécurité de l’attachement. Cependant, l’application n’a pas eu d’impact significatif sur le fonctionnement sexuel, peut-être parce qu’elle ne ciblait pas spécifiquement les croyances inadaptées liées au dysfonctionnement sexuel.

Même si l’étude a donné des résultats prometteurs, il est essentiel d’en reconnaître les limites. L’échantillon était constitué de couples non cliniques présentant des niveaux de symptômes de base relativement faibles. Les recherches futures devraient explorer l’efficacité de telles interventions dans les populations cliniques. De plus, l’intégration d’un groupe témoin actif utilisant des applications similaires ciblant des croyances sans rapport avec le ROCD pourrait fournir davantage d’informations.

Malgré ces limites, les résultats de l’étude comportent d’importantes implications théoriques et pratiques. Il met en évidence le potentiel des interventions sur les applications mobiles pour améliorer la résilience et la satisfaction au sein des relations amoureuses en s’attaquant aux croyances inadaptées associées au ROCD. Ces résultats s’alignent sur les modèles cognitivo-comportementaux de psychopathologie qui mettent l’accent sur le rôle des croyances inadaptées dans le développement et le maintien des symptômes psychologiques.

L’étude, “Promouvoir la résilience des couples face aux symptômes du trouble obsessionnel compulsif relationnel (ROCD) à l’aide d’une application mobile basée sur la TCC : un essai contrôlé randomisé», a été rédigé par Milana Gorelik, Ohad Szepsenwol et Guy Doron.